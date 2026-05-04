Los fármacos para adelgazar GLP‑1 también protegen el corazón: reducen infartos, ictus y muertes cardiovasculares

Archivo - Inyector de pluma de liraglutida con aguja para tratar la diabetes tipo 2, obesidad, GLP-1 - PETER TOGEL - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Nuevas investigaciones de la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido) han demostrado que los fármacos para bajar de peso que contienen GLP-1 brindan protección contra ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura durante un período prolongado.

Según se publica en la revista 'Cardiovascular Diabetology - Endocrinology Reports', los investigadores analizaron datos de más de 90.000 pacientes inscritos en estudios internacionales a gran escala. Así, descubrieron que las personas a las que se les administraron agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) tenían una probabilidad significativamente menor de sufrir eventos cardiovasculares graves que aquellas a las que se les administró un placebo.

MENOS INFARTOS, ICTUS Y MUERTES CARDIOVASCULARES CON GLP‑1

La revisión de 11 ensayos clínicos importantes sobre resultados cardiovasculares, demostró que el tratamiento con agonistas del receptor GLP-1 redujo el riesgo de eventos cardiovasculares adversos importantes, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular, en aproximadamente un 13% en comparación con el placebo durante un seguimiento promedio de casi tres años.

Esta investigación es relevante porque se ha centrado en los beneficios a largo plazo del fármaco; solo se consideraron estudios con un seguimiento mínimo de un año. Además, los resultados son independientes de si el paciente es diabético o no.

Los pacientes que tomaban estos fármacos también tenían menos probabilidades de morir por cualquier causa y experimentaban menores tasas de infartos no mortales, accidentes cerebrovasculares no mortales e ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca.

Los beneficios se observaron en personas que ya presentaban un alto riesgo cardiovascular, incluidas aquellas con diabetes tipo 2, obesidad o enfermedades cardíacas preexistentes.

La revisión no halló un aumento significativo en los problemas de seguridad graves, como la hipoglucemia severa o la pancreatitis aguda, en comparación con el placebo. Los efectos secundarios gastrointestinales, como náuseas y vómitos, fueron más frecuentes, pero ya son bien conocidos.

Los agonistas del receptor GLP-1, entre los que se incluyen medicamentos como la semaglutida, la liraglutida y la dulaglutida, han atraído una gran atención en los últimos años debido a su eficacia en el tratamiento de la obesidad.

HACIA UN USO MÁS AMPLIO DE ESTOS FÁRMACOS EN LA PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

El doctor Simon Cork , autor principal y jefe de fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Anglia Ruskin, declara: "Esta es la revisión más completa hasta la fecha de los ensayos clínicos a largo plazo sobre los resultados cardiovasculares de los agonistas del receptor GLP-1. Sabemos que uno de los factores que preocupa a las personas a la hora de considerar el uso de estos fármacos son los posibles efectos secundarios a largo plazo".

A esto añade: "Nuestros resultados demuestran que, cuando se toman durante un período prolongado de al menos un año, estos medicamentos hacen mucho más que ayudar a controlar el azúcar en la sangre o el peso. Reducen significativamente el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura en personas que ya son vulnerables.

"Observamos que los beneficios eran consistentes en diferentes fármacos, diseños de ensayos y grupos de pacientes. Esto tiene importantes implicaciones para la práctica clínica y las políticas de salud, especialmente dado que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el Reino Unido", afirma.

Según el trabajo, estos fármacos tienen el potencial de convertirse en una parte fundamental de las estrategias de atención médica, especialmente para las personas con diabetes tipo 2 o cardiopatías preexistentes. Su uso precoz y generalizado en la población podría ayudar a prevenir miles de eventos cardiovasculares graves.