Un fármaco ya autorizado impulsa mecanismos de regeneración renal en diabetes tipo 1

Archivo - Nvestigadores de la Universidad Complutense Madrid, del Hospital Universitario 12 de octubre (imas12) y de la Charité Universitätsmedizin de Berlín - UCM - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha mostrado que la finerenona, un medicamento ya aprobado para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, impulsa mecanismos de regeneración renal en diabetes tipo 1.

La investigación del Instituto Pluridisciplinar UCM y de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid; del Hospital Universitario 12 de octubre (imas12) y de la Charité Universitätsmedizin de Berlín ha identificado un nuevo mecanismo de acción que sugiere que este fármaco ya autorizado podría ser también beneficiosa en la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 1.

En un modelo experimental de esta enfermedad, el estudio ha comprobado que el fármaco no solo reduce la inflamación y la fibrosis, sino que activa mecanismos naturales de regeneración renal, favoreciendo la movilización de células madre hacia las zonas dañadas. Un hallazgo que, según la UCM, abre la puerta al desarrollo de terapias capaces no solo de proteger el riñón, sino también de estimular su capacidad reparadora.

En concreto, el equipo observó que, ante el daño renal, el organismo produce la quimiocina SDF1a, una molécula encargada de atraer células madre. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica esta señal aparece en una versión más corta y menos funcional, SDF1a(5-67).

En este marco entra en juego la finerenona, cuyo mecanismo de acción bloquea un receptor hormonal cuya activación excesiva favorece la inflamación y la fibrosis del riñón. Ensayos clínicos previos han demostrado que este fármaco ayuda a frenar el avance de la enfermedad renal en personas con diabetes tipo 2 y a reducir el riesgo cardiovascular.

En el caso de este estudio, la finerenona logra aumentar el nivel de la forma completa de SDF1a, mejorando su capacidad para reclutar células madre y favorecer la reparación tisular. En la investigación se observó que este efecto sin cambios en los niveles de glucosa ni en el peso corporal, lo que indica una acción directa sobre el riñón.

La eficacia de la finerenona en pacientes con diabetes tipo 1 se está evaluando actualmente en el ensayo clínico FINE-ONE, que podría confirmar si este medicamento puede convertirse en la primera opción terapéutica efectiva en casi treinta años para proteger el riñón en este grupo de pacientes.

"Este avance representa un paso importante hacia una nueva generación de tratamientos para la ERC: fármacos capaces no solo de frenar el deterioro renal, sino también de activar los mecanismos naturales de regeneración del organismo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de personas que conviven con la diabetes tipo 1", según ha destacado la UCM.