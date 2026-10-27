Un fármaco reduce un 32% el riesgo de muerte por cáncer de endometrio avanzado o recurrente

Archivo - Útero, ovarios. Concepto de salud de la mujer, ginecología y sistema reproductivo - ELENA NECHAEVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo fármaco es eficaz para disminuir la recurrencia y la mortalidad por cáncer de endometrio, según demuestra un estudio internacional histórico de NYU Langone Health (Estados Unidos).

Los datos iniciales del estudio TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095, conocido formalmente en Estados Unidos como NCT06132958, se presentan en la reunión anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) que se celebra en Madrid, España, y se publican simultáneamente en 'The Lancet'.

Tal y como se detalla, el fármaco, llamado sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), se adhiere a una proteína en la superficie de las células tumorales y luego administra una dosis específica de una sustancia química que provoca la muerte de las células cancerosas.

Los cánceres del revestimiento interno del útero (endometrio) son los más comunes en el sistema reproductor femenino. Según los investigadores, son cada vez más letales y existen pocas opciones de tratamiento efectivas, sobre todo si se diagnostican tardíamente. Además, hasta ahora no existían terapias estándar para prevenir o retrasar su recurrencia tras la quimioterapia e inmunoterapia iniciales.

En concreto, el estudio TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095 comparó el tratamiento con sac-TMT con el tratamiento con fármacos de quimioterapia estándar en mujeres que ya habían recibido quimioterapia y posteriormente inmunoterapia para el cáncer de endometrio avanzado o recurrente. El fármaco sac-TMT está diseñado para unirse al antígeno 2 de la superficie celular del trofoblasto (Trop-2), una proteína que se encuentra en abundancia en la superficie de las células del cáncer de endometrio.

Todos los participantes del estudio ya habían sido tratados con éxito con pembrolizumab (Keytruda), un fármaco inhibidor de PD-1 ya establecido que hace que las células cancerosas sean más visibles para el ataque del sistema inmunitario.

Los resultados de este ensayo de fase 3 mostraron que 386 mujeres, seleccionadas aleatoriamente para ser tratadas con sac-TMT después de la inmunoterapia, tuvieron un riesgo un 41% menor de que su cáncer de endometrio progresara (aumentara de tamaño y se extendiera a otras partes del cuerpo) que 390 supervivientes de cáncer de endometrio que fueron tratadas solo con quimioterapia después de la inmunoterapia.

El riesgo general de muerte en el grupo tratado con sac-TMT fue también un 32% menor que en el grupo tratado con quimioterapia estándar. Más del doble de mujeres tratadas con sac-TMT mostraron una respuesta, como la reducción del tumor, que las tratadas con quimioterapia estándar (35,1% frente a 17,3%, respectivamente). Los efectos secundarios más frecuentes en el grupo de sac-TMT fueron recuentos sanguíneos bajos (anemia y neutropenia), inflamación en la boca (mucositis oral o estomatitis) y ojos secos o con picazón; todos ellos, según los investigadores, fueron manejables.

"Nuestro estudio ofrece una esperanza muy necesaria a las mujeres de todo el mundo que viven con cáncer de endometrio, cuya incidencia y mortalidad están aumentando", detalla la doctora Michelle Lightfoot, co-investigadora del estudio, profesora asistente en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y oncóloga ginecológica en el Centro Oncológico Perlmutter, en Estados Unidos.

"El aumento de la mortalidad por cáncer de endometrio se debe a subtipos altamente agresivos, que son más frecuentes en pacientes negras, quienes además tienen el doble de riesgo de morir a causa de la enfermedad", incide la doctora Lightfoot. "Los conjugados de anticuerpos y fármacos, como el sacituzumab tirumotecan, son eficaces para atacar y tratar estos cánceres agresivos, retrasando su progresión y prolongando la supervivencia en caso de recurrencia".

"Estos resultados positivos del primer ensayo de fase 3 con sacituzumab tirumotecan después de la inmunoterapia establecen este fármaco como un nuevo tratamiento estándar para el cáncer de endometrio recurrente", agrega por su parte la investigadora principal del estudio y oncóloga ginecológica Bhavana Pothuri.

Como resultado de este estudio es posible que sea necesario reevaluar las guías clínicas para el cáncer de endometrio a fin de incorporar sacituzumab tirumotecan. Actualmente, se necesitan terapias eficaces como la terapia transmembrana sacra (sac-TMT) porque la enfermedad es cada vez más común y más mortal, con una baja tasa de supervivencia general una vez que el cáncer se ha extendido fuera del útero.

Para el ensayo TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095, se reclutaron pacientes con cáncer de endometrio en más de 200 centros oncológicos de 29 países de Europa, Asia y América del Norte, incluidos los Estados Unidos. Tres pacientes de cada grupo de tratamiento fallecieron durante el seguimiento. La mayoría de las pacientes fueron monitorizadas durante al menos un año después de su inclusión en el ensayo y su asignación aleatoria a los grupos de tratamiento.