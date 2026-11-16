Un fármaco experimental muestra actividad frente a tumores con fallos en la reparación del ADN

ADN en una foto de archivo de la UB. - UB

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha colaborado en un ensayo clínico internacional de fase I que investiga una nueva estrategia terapéutica para pacientes con tumores sólidos avanzados que presentan inestabilidad de microsatélites.

Los resultados, publicados en la revista científica 'Nature Medicine', muestran que un fármaco experimental logra controlar la enfermedad en una proporción relevante de pacientes cuyo tumor había progresado tras varios tratamientos previos, incluida la inmunoterapia, y abre una nueva vía de investigación para este subgrupo.

Según ha informado la Clínica en un comunicado, la inestabilidad de microsatélites aparece cuando fallan determinados mecanismos de reparación del ADN y se acumulan errores en unas secuencias repetitivas llamadas microsatélites. Está presente en un grupo de tumores, entre ellos algunos cánceres de colon y de endometrio, y permite identificar a los pacientes en los que se investiga esta estrategia terapéutica.

"Es la primera vez que se evalúa en pacientes un inhibidor de WRN, una proteína de la que dependen especialmente los tumores con inestabilidad de microsatélites para sobrevivir", explica el doctor Ignacio Matos, oncólogo médico del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra e investigador del estudio. "Lo más prometedor es que hemos observado actividad en pacientes que ya habían recibido inmunoterapia, que hoy es el tratamiento estándar en estos tumores", señala.

El fármaco actúa bloqueando la proteína WRN, una enzima que participa en los procesos de replicación y reparación del ADN. Las células tumorales con inestabilidad de microsatélites presentan alteraciones en sus mecanismos habituales de reparación y dependen especialmente de otras vías para mantener su capacidad de división. Al inhibir esta proteína, se bloquea un mecanismo del que dependen estas células para reparar su ADN. La combinación de ambas alteraciones, conocido como letalidad sintética, provoca que acumulen daños que terminan comprometiendo su supervivencia, mientras que las células sanas, que conservan sus mecanismos de reparación, se ven menos afectadas, explica el CCUN.

En el estudio participaron 88 pacientes con tumores sólidos avanzados con inestabilidad de microsatélites o déficit de reparación de errores del ADN. Entre los 66 pacientes evaluables, el 74,2% alcanzó control de la enfermedad y el 10,6% presentó una respuesta parcial confirmada. El 54,5% obtuvo beneficio clínico a los tres meses, una medida que incluye tanto la respuesta al tratamiento como la estabilización de la enfermedad con una mediana de supervivencia libre de progresión de 6,7 meses. Además, el fármaco mostró un perfil de seguridad manejable, ya que los efectos adversos más frecuentes, principalmente náuseas, diarrea y cansancio, fueron mayoritariamente leves o moderados, y solo un 3,4% de los pacientes tuvo que suspender el tratamiento.

Son indicios iniciales de actividad que deberán confirmarse en nuevas fases de investigación. "Es una población muy pretratada, en la que la mayoría de los pacientes habían recibido al menos tres líneas de tratamiento. Por eso, estos resultados son especialmente relevantes, aunque deben interpretarse como una primera señal de actividad del fármaco y no como una demostración definitiva de su eficacia", detalla el doctor Matos.

NUEVOS ESTUDIOS PARA AVANZAR EN SU DESARROLLO CLÍNICO

Al tratarse de un ensayo de fase I, el objetivo principal ha sido evaluar la seguridad y tolerabilidad del fármaco, además de identificar posibles indicios de actividad antitumoral. Los resultados permiten avanzar en su desarrollo y estudiar nuevas formas de administración y combinación con otros tratamientos.

El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra continúa participando en otros dos estudios clínicos que investigan inhibidores de WRN. Uno de ellos evalúa su combinación con bevacizumab en pacientes con cáncer colorrectal, mientras que otro estudia su asociación con pembrolizumab, un fármaco de inmunoterapia. Estas investigaciones permitirán profundizar en el potencial de esta estrategia y determinar qué pacientes podrían beneficiarse de ella.

"Aunque todavía es necesario completar nuevas fases de investigación antes de que estos tratamientos puedan incorporarse a la práctica clínica, los resultados representan un avance en el conocimiento de las vulnerabilidades moleculares de determinados tumores y en la búsqueda de nuevas alternativas para pacientes que necesitan más opciones terapéuticas", concluye el especialista.