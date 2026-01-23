Un fármaco contra el cáncer demuestra eficacia para combatir una bacteria multirresistente

Archivo - Detección de la resistencia a los antimicrobianos mediante la prueba de difusión de Kirby Bauer. - ISTOCK/ NICOLAE MALANCEA - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fármaco 'ENOblock', utilizado como tratamiento contra el cáncer, ha demostrado eficacia para combatir la bacteria multirresistente 'Acinetobacter baumannii', calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "amenaza urgente", según una investigación internacional con participación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El equipo, que ha publicado resultados en 'EMBO Molecular Medicine', utilizó métodos computacionales avanzados y cribado de alto rendimiento para investigar si un fármaco ya existente, como 'ENOblock', podría tener una nueva aplicación, en lugar de optar por desarrollar una nueva molécula desde cero, un proceso que lleva años.

Según explica el trabajo, 'ENOblock' actúa sobre la enolasa, una enzima esencial que emerge como diana bacteriana y, al inhibirla, debilita la bacteria. Este es un mecanismo novedoso que abre la puerta al desarrollo de nuevas familias de antibióticos que las bacterias aún no saben cómo esquivar.

Los resultados destacan que 'ENOblock' muestra una fuerte actividad contra cepas multirresistentes, incluidas aquellas que ya no responden antibióticos de uso hospitalario, como la colistina o los carbapenémicos. Su capacidad para inhibir el crecimiento bacteriano es significativamente superior a la de los antibióticos convencionales en estos aislamientos resistentes.

Asimismo, el estudio revela que el uso combinado de 'ENOblock' con la colistina, antibiótico de último recurso, produce un efecto sinérgico, actuando como potenciador y mejorando de forma notable la eficacia del tratamiento.

Las pruebas realizadas en modelos de infección con la polilla de la cera 'Galleria mellonella' demuestran su eficacia terapéutica real. Mientras que el tratamiento solo con colistina ofrece una supervivencia de apenas el 25 por ciento, la combinación con el fármaco 'ENOblock' eleva la supervivencia de las larvas hasta el 75 por ciento e incluso el cien por cien en algunas concentraciones.

La investigación también avala la seguridad de 'ENOblock', destacando que tiene un perfil de seguridad favorable en células humanas. El fármaco compromete rápidamente la membrana de la bacteria y reduce su capacidad de invadir células, pero lo hace sin alcanzar niveles tóxicos para las células del paciente. En concreto, apunta que su eficacia antimicrobiana se activa a dosis tres veces inferiores a sus niveles de toxicidad.

Para los investigadores, este hallazgo actúa como un "mecanismo de reparación" capaz de retrasar el avance hacia la temida era post-antibiótica, resultado del aumento drástico de infecciones díficiles de tratar por la resistencia a los antibióticos. Además de VIU y la Universidad Pablo de Olavide, han colaborado la Fundación MEDINA, la Universidad de Belgrado (Serbia) y la Universidad Mahidol (Tailandia).