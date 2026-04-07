Un fármaco para el colesterol retrasa el envejecimiento en modelos experimentales

Núria Casals en el laboratorio. - UIC BARCELONA

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Southern Medical University de China, con participación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), ha revelado que el fenofibrato, un fármaco para regular el colesterol, es capaz de retrasar el envejecimiento en diferentes modelos experimentales de ratones.

La investigación, publicada en la revista 'Pharmacological Research', muestra que el medicamento mejora aspectos cognitivos --como la memoria y el aprendizaje-- y la capacidad del corazón para bombear sangre durante el envejecimiento, informa UIC Barcelona en un comunicado de este martes.

La investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona Núria Casals, que ha participado en el estudio, ha explicado que, a nivel molecular, el fármaco alarga los telómeros y disminuye la senescencia de las células, lo que "podría significar una reducción del envejecimiento de los tejidos".

"El tratamiento con este fármaco reduce la acumulación de lípidos peroxidados asociados a la edad y mejora la función de las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía", ha resumido Casals, que también es catedrática de Farmacología y líder del Grupo de Investigación 'From Cell Metabolismo to Metabolic Diseases' (Metadis) de UIC Barcelona.

Además de conducir fisiológicamente a una mejora de la función cardiaca y de la función cognitiva cerebral, la investigadora también ha detallado que otros autores han atribuido al fenofibrato "efectos beneficiosos" sobre la osteoartritis.

DOS PROTEÍNAS REGULADORAS

Los autores explican que los efectos dependen de la activación de dos proteínas reguladoras del metabolismo de lípidos, la PPAR-alfa y la CPT1C.

Casals, junto a la líder del estudio, Huichang Bi, de la Southern Medical University, ha investigado durante más de 10 años con la proteína CPT1C, y ahora demuestra el "papel clave" de esta proteína como mediadora para frenar el envejecimiento en ratones tratados con fenofibrato.

Por ahora todos los ensayos se han realizado con estos animales, si bien los autores señalan que el medicamento "podría evaluarse en un futuro como una posible terapia para retrasar el deterioro asociado a la edad", ya que se trata de un fármaco seguro y ya recetado en humanos.

"Después de estos resultados vistos en animales, vemos que modular el metabolismo lipídico a través de estas proteínas podría ser una estrategia eficaz para combatir algunos procesos del envejecimiento natural", detalla Casals, que matiza que igualmente, para un envejecimiento saludable, es importante hacer ejercicio y estimular el cerebro.