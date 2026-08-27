Las farmacias sitúan la gestión de pedidos y la entrega como claves en su relación con los laboratorios

Archivo - Imagen de recurso de una fachada de farmacia. - GVA - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de farmacia consideran que la correcta gestión de los pedidos, la entrega de los productos en buen estado y unas condiciones comerciales competitivas son los aspectos que más influyen en la calidad de su relación con los laboratorios farmacéuticos, según refleja la última edición del AECOC Benchmarking Farma.

En esta edición, el estudio que analiza la percepción de las farmacias sobre el nivel de servicio y la relación comercial con sus proveedores, ha contado con la participación de 601 farmacias, seis mayoristas líderes y 42 laboratorios farmacéuticos.

Los resultados muestran que las oficinas de farmacia sitúan la calidad del servicio entre los factores que más condicionan su relación con los laboratorios. La principal demanda es la de minimizar los errores entre el pedido solicitado y el recibido, seguida de la necesidad de recibir los productos en perfecto estado y de contar con un proceso de gestión de pedidos ágil y sencillo. Asimismo, las farmacias consideran prioritario que la tramitación de devoluciones y abonos se realice de forma rápida y eficaz.

"El estudio confirma que las farmacias valoran cada vez más el nivel de servicio que reciben de los laboratorios. Más allá del producto, aspectos como la facilidad y fiabilidad en la gestión de los pedidos, el cumplimiento de las entregas o la rapidez para resolver incidencias tienen un peso creciente en la relación entre ambos", señala Óscar Castroviejo, responsable del sector Salud de AECOC.

En el ámbito comercial, las oficinas de farmacia sitúan entre sus prioridades la competitividad de las condiciones ofrecidas por los laboratorios, tanto en medicamentos como en productos de autocuidado. Aspectos como los descuentos, los pedidos mínimos o las condiciones de suministro continúan siendo determinantes en la valoración que realizan de sus proveedores.

El Benchmarking Farma también pone de manifiesto que las farmacias demandan una mayor capacidad de adaptación por parte de la industria y detectan como asignatura pendiente del sector el número de muestras proporcionadas y las formaciones realizadas por los laboratorios.

La posibilidad de ajustar las propuestas comerciales a las características de cada establecimiento -en función de su tamaño, ubicación o perfil de clientes- figura entre los aspectos más valorados por las oficinas de farmacia, que reclaman una relación más personalizada y alineada con sus necesidades.

LAS FARMACIAS PIDEN PLAZOS DE CADUCIDAD MÁS AMPLIOS Y HOMOGÉNEOS

La vida útil con la que llegan los productos a las oficinas de farmacia es otro de los aspectos que el estudio analiza en la relación con la industria. Aunque el 31 por ciento de las farmacias considera que la caducidad de los productos es buena o suficientemente buena, un porcentaje significativo identifica aspectos susceptibles de mejora.

En concreto, el 22 por ciento considera que la vida útil restante es demasiado corta, el 15 por ciento percibe una elevada variabilidad entre productos o proveedores y un 5 por ciento afirma que los plazos de caducidad son cada vez más reducidos.

La sostenibilidad continúa afianzándose como un criterio presente en la relación entre las farmacias y sus proveedores. Según el informe, el 41,3 por ciento de las oficinas de farmacia asegura tener en cuenta este aspecto al seleccionar a laboratorios y mayoristas, un porcentaje prácticamente estable respecto a la edición anterior.

La digitalización, por su parte, avanza de forma gradual. El 81 por ciento de las farmacias no comercializa sus productos a través de canales online, mientras que cerca de dos de cada diez sí utilizan este canal, una proporción que apenas varía respecto al año pasado.