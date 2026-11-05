Las farmacias españolas prestan 23 servicios asistenciales a través de 214 iniciativas

Imagen de recurso de un mostrador de una farmacia - EUROPA PRESS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias comunitarias españolas ofrecen 23 tipos de servicios asistenciales a través de 214 iniciativas desarrolladas en las distintas comunidades autónomas, un 21 por ciento más que en 2024, cuando se contabilizaron 177 iniciativas.

Así lo indica el 'Mapa de Servicios Farmacéuticos de España', que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos presentó por primera vez en 2024 y que ahora actualiza.

El documento, elaborado con la información facilitada por los colegios oficiales de farmacéuticos de cada provincia, incluye dos mapas: el primero engloba los servicios asistenciales vinculados al medicamento y el segundo, los de salud pública. De este modo, se han identificado 23 tipos diferentes de servicios, de los cuales 10 están vinculados al medicamento y 13 a la salud pública.

"Aunque se está ampliando la prestación y concertación de servicios con las farmacias, se está haciendo a un ritmo y con un apoyo institucional desigual en las diferentes comunidades autónomas. Desde la Organización Farmacéutica Colegial, hemos demostrado con creces en estos últimos años que se pueden impulsar iniciativas de éxito y con capacidad de extenderse y adaptarse a las necesidades de los territorios", ha destacado la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

En su opinión, "el reto es seguir avanzando en la extensión y concertación de esta cartera de servicios para ofrecerlos a la población que más puede beneficiarse de ellos con equidad y bajo las mismas directrices o un marco homogéneo en todo el país".

Precisamente, la incorporación de los servicios asistenciales en la cartera común del Sistema Nacional de Salud es una de las medidas recogidas en la Declaración de Asturias, presentado en el 24 Congreso Nacional Farmacéuticos, celebrado recientemente en Oviedo, y que viene a ser la hoja de ruta para fortalecer el SNS a través de la Farmacia.

EDUCACIÓN SANITARIA, EL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA MÁS EXTENDIDO

En el ámbito de la salud pública, el CGCOF destaca los programas de mantenimiento con metadona a usuarios de drogas por vía parenteral, disponibles en 10 autonomías y que están en marcha desde los años 90. Así como lo servicios de educación sanitaria y las campañas de promoción de hábitos o estilos de vida saludables, en 8 y 9 comunidades autónomas, respectivamente.

El servicio que más se ha extendido ha sido el de educación sanitaria, ya que a lo largo de estos últimos dos años desde la Organización Colegial se han puesto en marcha diferentes programas de Escuelas Rurales de Salud, tras el éxito del pilotaje en Castilla y León, en el que participaron 109 farmacias de la región. Posteriormente, se realizaron las Escuelas Rurales de Salud Mental en 2025 y, durante este año, las Escuelas de Salud de la Mujer y las Escuelas Rurales de Salud de pacientes mayores vulnerables. En total, han sido 590 farmacias las que han participado en estas escuelas desde 2024.

DESPLIEGUE DEL SERVICIO DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA

Analizando el mapa de los servicios relacionados con el medicamento, el Consejo destaca el aumento del servicio de adherencia terapéutica, gracias a dos iniciativas pioneras y remuneradas. Así, en el País Vasco, tienen en marcha desde hace un año un programa de adherencia a pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en el que se remunera al farmacéutico no solo por el Servicio sino por la consecución de la mejoría de la adherencia y del control de las patologías. Y en noviembre del año pasado arrancó el Programa de Farmacia Comunitaria Rural en La Rioja, que incluye tanto adherencia como SPD. En total el servicio de adherencia terapéutica está presente en 9 comunidades autónomas.

En relación con el servicio de reacondicionamiento de medicamentos utilizando sistemas personalizados de dosificación (SPD), se ha puesto en marcha en una comunidad autónoma más, que es La Rioja, sumando ya 17 autonomías, que lo ofrecen.

Los servicios de dispensación e indicación farmacéutica y formulación magistral se prestan en todas las farmacias del país; sin embargo, hay menos comunidades autónomas que hacen dispensación de medicación hospitalaria a pacientes ambulatorios a través de las farmacias comunitarias. Si bien se mantiene en 6 de las 9 comunidades autónomas que la habían puesto en marcha (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra) y se ha iniciado en Castilla-La Mancha.

Los datos de 2026 también muestran que iniciativas como las farmacias centinela están despertando un interés creciente, impulsando así su desarrollo. En concreto, hay una comunidad autónoma más, Galicia, que cuenta con esta red, sumándose a las que ya existían en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra, y País Vasco.

En cuanto a los cribados, se mantienen en 11 autonomías con el añadido de que ahora en Murcia, además del cribado de cáncer de colon, se ofrece el de cáncer de cérvix a través de las farmacias. De esta forma, se posiciona como una región pionera, después de Cataluña, en incorporarlo, así como el cribado de la enfermedad de Chagas.