La farmacia es un "radar social" que puede facilitar el acceso a atención sanitaria a población migrante

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La farmacia comunitaria actúa como "radar social a pie de calle" y su cercanía con la comunidad, así como la capacitación y formación de los farmacéuticos deben aprovecharse para facilitar un acceso equitativo a la atención sanitaria y sociosanitaria a personas migrantes, según destaca un informe elaborado por ISGlobal y el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica.

"La migración forma parte de nuestra realidad presente y va a formar parte de nuestra realidad futura, sin ningún tipo de duda. Y si queremos un sistema equitativo y sostenible, tenemos que garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria", ha afirmado el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar.

En este sentido, ha subrayado que la farmacia comunitaria desempeña un papel "especialmente relevante", ya que acompaña a las personas, detecta necesidades y mejora la continuidad asistencial. "Pero para que esta contribución sea efectiva, necesitamos una integración real en las estrategias sanitarias y sociosanitarias", ha resaltado.

El informe 'La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad' aboga por potenciar las oficinas de farmacia como agente sanitario y sociosanitario de proximidad, con el objetivo de mejorar la educación sanitaria, la adherencia a tratamientos y la orientación sobre recursos disponibles.

El documento, presentado este miércoles durante el III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica por la 'policy officer' de ISGlobal Laura Agúndez, incide en que la migración es un pilar estructural y económico necesario para la sostenibilidad del sistema de bienestar y el sector de los cuidados.

Sin embargo, advierte de la heterogeneidad y desigualdades existentes en el acceso de estas personas a asistencia sanitaria, a pesar de que el marco legal reconoce su derecho. "Las barreras de acceso que se encuentran son multidimensionales: administrativas, quizás son las que pensamos primero, pero también culturales y lingüísticas", ha detallado Agúndez.

Frente a esto, el informe plantea 10 recomendaciones, entre las que se incluye, además de impulsar el papel de la farmacia, armonizar la normativa de acceso a atención sanitaria y a los servicios sociosanitarios, en línea con el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, que se encuentra en tramitación.

Asimismo, llama a establecer políticas y protocolos que garanticen las buenas prácticas para una asistencia sin discriminación; reforzar la coordinación y la continuidad en la atención; y detectar tempranamente necesidades complejas a través de herramientas de cribado e identificación de riesgos multifactoriales.

También insta a simplificar y agilizar los procedimientos de acceso a la asistencia; fortalecer la formación y competencias interculturales de los profesionales sanitarios y sociosanitrios; incorporar a mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural; integar la participación comunitaria de la sociedad; y asegurar financiación estable y planificación estratégica a largo plazo.

FARMACIA: PUERTA DE ENTRADA AL SISTEMA

La presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, ha señalado que la farmacia tiene que ser capaz de "trascender" todas las barreras con las que se encuentra la población migrante para recibir atención sanitaria, tanto lingüísticas como culturales y otras, con el objetivo de "ser la puerta de entrada al sistema" para estas personas y poder llegar a ser un "referente sanitario" para ellas.

Si la farmacia va a tener este papel, Valverde ha enfatizado que los profesionales necesitan formación en interculturalidad y en otros ámbitos. Asimismo, ha apuntado que la farmacia debe integrarse en redes comunitarias para trabajar de forma multidisciplinar con otros agentes, además de dar voz a las personas migrantes en esas redes.

"Atender sin preguntar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos", ha resaltado la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla. En este sentido, ha aseverado que la farmacia es el "único servicio público" que queda en muchos pueblos para la prestación sanitaria, después de que los servicios de salud cerraran durante la Covid-19 y no hayan sido reabiertos.

"Tenemos que hacer una campaña, 'Tu farmacia te escucha', para que esa mujer inmigrante se integre, esa mujer inmigrante sea vista, porque sino estamos poniendo parches y los parches no hacen avanzar a la sociedad, los parches no hablan de igualdad, de territorialidad, de justicia social", ha añadido.

Por su parte, la subdirectora del Área de Salud de Cruz Roja ha advertido sobre el impacto de los determinantes sociales en el acceso a la atención sanitaria y ha hecho hincapié en que la farmacia es un agente "fundamental" para enfrentar estas inequidades, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), la técnico de Incidencia Política y Defensa de Derechos, Paula Echevarría, ha instado a protocolizar el trabajo de las farmacias en la detección precoz de señales de alarma, así como los canales de comunicación y sistemas de derivación de las personas migrantes a asociaciones de pacientes.

En la clausura del acto, la jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, ha recordado que la falta de un enfoque intercultural genera ineficiencias, costes evitables y, sobre todo, brechas importantes en la equidad.

Por el contrario, ha precisado que cuando se invierte en información clara, mediación cultural, formación de los profesionales y mecanismos de coordinación interinstitucional mejora la adherencia a los tratamientos, fortalece la prevención, optimiza el acceso y el uso a los recursos y refuerza la confianza en las instituciones públicas.

A este respecto, ha hecho hincapié en que el rol de la profesión farmacéutica es "estratégico". "Las farmacias son con frecuencia el primer punto de contacto con el sistema sanitario, son espacios de proximidad, de confianza y de orientación. En contextos de diversidad cultural y lingüística, esa cercanía marca la diferencia entre la exclusión y el acceso efectivo a la salud", ha indicado.

Para finalizar, ha destacado que el decálogo de recomendaciones que incluye el informe presentado es una "hoja de ruta muy valiosa". "Pero como bien sabemos, el verdadero desafío comienza ahora y está en transformar esas recomendaciones en políticas, las políticas en práctica y las prácticas en resultados que sean medibles", ha concluido.