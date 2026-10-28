La farmacia europea traslada al Papa León XIV su compromiso con la atención a las personas más vulnerables

El tesorero y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, con el Papa León XIV. - CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) ha sido recibida en audiencia este miércoles por el Papa León XIV, a quien ha trasladado el valor social y sanitario de la farmacia y el compromiso de los farmacéuticos con la atención a las personas más vulnerables.

La delegación del PGEU estaba formada por su presidente, Mikolaj Konstanty; la vicepresidenta, Ly Rootslane; el tesorero y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar; la secretaria general, Ilaria Passarani; y el asesor sénior de Asuntos Jurídicos, Giovanni Battista.

En representación de la farmacia europea, han destacado ante el Papa León XIV el trabajo de los farmacéuticos, siempre en primera línea y cerca de las personas que los han necesitado en los momentos más duros de la pandemia, así como en otras crisis sanitarias y emergencias.

Además, han subrayado la proximidad, cercanía, asesoramiento y escucha que prestan estos profesionales, para poner en valor cómo humanizan la atención sanitaria. Tras ello, han resaltado el papel de la inteligencia artificial (IA), enfatizando que, en su opinión, debe estar al servicio de la dignidad humana y ser guiada por el juicio humano.

Sobre la IA, han añadido la ayuda que puede prestar al farmacéutico, facilitando el asesoramiento sobre medicamentos, mientras que el profesional comprueba los resultados, explica el tratamiento y escucha al paciente.

"LA FARMACIA HA ESTADO SIEMPRE AL SERVICIO DE LA VIDA Y DEL CUIDADO"

Durante la visita, Konstanty le ha entregado al Papa una obra de arte en bronce y Jesús Aguilar, una reproducción del Códice Pomar, un catálogo ilustrado de plantas medicinales. "Este valioso documento, que refleja el conocimiento científico de su tiempo, nos recuerda que la farmacia ha estado siempre al servicio de la vida y del cuidado de las personas", ha apuntado Aguilar.

En paralelo, el tesorero de la PGEU y presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha resaltado que las farmacias no son solo establecimientos sanitarios, sino "espacios de encuentro humano donde cada día se escucha, se orienta y se acompaña a las personas en momentos de especial fragilidad".

Asimismo, tras conocer el fatídico accidente ferroviario que se ha producido este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), le ha pedido al Papa una oración por los fallecidos y sus familiares.

Tras la audiencia con León XIV, la delegación de PGEU ha visitado la Farmacia Vaticana, dirigida por Fray Thomas Binish Mulackal.