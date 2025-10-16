La farmacia comunitaria y la distribución cooperativa son una "garantía" del acceso a medicamentos en emergencias - COFARES

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cofares Corporación, Carmen Peña, ha señalado este jueves que la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica cooperativa son una "garantía" del acceso a medicamentos, especialmente en situaciones de emergencia, pues ambas han demostrado ser un binomio eficaz y resiliente en este tipo de momentos.

"En situaciones tan extremas como la DANA se demuestra que el cooperativismo farmacéutico es una garantía de cohesión territorial, de acceso equitativo al medicamento y de acompañamiento al paciente cuando más lo necesita", ha afirmado Peña durante una jornada organizada por Cofares y la Real Academia Nacional de Farmacia de España (RANFE).

El secretario del Consejo Rector de Cofares y farmacéutico comunitario valenciano, Juan Blanco, ha compartido su experiencia en sobre la continuidad del suministro durante la dana que azotó a la Comunidad Valenciana hace casi un año.

"La dana demostró que la farmacia comunitaria no es solo un espacio de salud donde se dispensan medicamentos, sino que constituye una infraestructura crítica de primera línea. Razón por la cual es preciso que nuestro rol asistencial sea reconocido, protegido y reforzado", ha subrayado Blanco.

Tras ello, ha expresado que los farmacéuticos evidenciaron en aquel momento su función "esencial" en la salud pública y su capacidad de responder rápidamente ante la adversidad, siempre "cerca" de la población y de los pacientes.

En relación a ello, el director de Tecnología de Cofares, Unai García Ariz, ha hablado sobre el plan de contingencia que se activó para apoyar a las farmacias socias afectadas y garantizar el acceso a los medicamentos durante los días posteriores a la tragedia.

Entre las medidas adoptadas destacan una partida extraordinaria de 12 millones de euros para los socios de la cooperativa afectados, así como el refuerzo de la operativa logística, manteniendo almacenes en funcionamiento, asegurando la existencia de productos esenciales, el aumento de la flota y del personal, o la escolta de las rutas por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el suministro.

Asimismo, se activaron canales alternativos de comunicación vía satélite y 5G, y a través de la Fundación Cofares se gestionaron donaciones de productos de higiene y primeros auxilios hacia las zonas más castigadas, así como donaciones económicas a entidades locales.

El vicepresidente de la RANFE, Ángel María Villar del Fresno, ha destacado la labor de la farmacia comunitaria como "pilar esencial" del sistema sanitario, mientras que uno de los académicos de la RANFE, Santiago Mas-Coma, ha analizado el impacto de las crisis sanitarias y medioambientales en la salud pública.