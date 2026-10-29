La farmacia de Atención Primaria reivindica la "oportunidad estratégica" que supone el Plan de Acción de AP 2025-2027

Archivo - Imagen de recurso medicamentos. - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) reivindica la "oportunidad estratégica" que supone para los profesionales a los que representa el Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027, un asunto en el que pondrán el foco durante su 29º Congreso Nacional.

La presidenta del Comité Científico del Congreso, Natalia Rilla Villar, ha destacado que el Plan puede contribuir a seguir avanzando en la integración del conocimiento farmacoterapéutico dentro de los equipos de Atención Primaria (AP), así como en el desarrollo de modelos organizativos aplicables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aun así, ha subrayado que el Plan "no resuelve por sí solo" los retos pendientes de la Farmacia de Atención Primaria, aunque sí identifica ámbitos en los que el farmacéutico puede aportar un valor clínico y organizativo relevante. A partir de ello, ha resaltado que hay que "transformar esa oportunidad en actuaciones concretas, evaluables y sostenibles".

En paralelo, ha detallado que el farmacéutico de Atención Primaria tiene "un papel crucial" en tres de las líneas estratégicas del Plan. Por un lado, en la optimización de la farmacoterapia, conciliando la medicación en las transiciones asistenciales, sobre todo tras altas hospitalarias, para evitar duplicidades o errores y mejorar el seguimiento del paciente.

En segundo lugar, en el abordaje de la cronicidad y polimedicación, a través de la evaluación de terapias complejas en pacientes vulnerables y crónicos, mejorando de esta forma el uso de los medicamentos y previniendo eventos adversos.

Por último, en la gestión eficiente de recursos, mediante el fomento de la prescripción racional, la adherencia terapéutica y la equivalencia terapéutica, "acciones todas ellas que garantiza la sostenibilidad del sistema".

Rilla ha hecho hincapié en que el farmacéutico de AP aporta "un valor insustituible" a los equipos de Atención Primaria gracias a su perfil experto y su labor de gestión en la información y soporte, asesorando objetivamente sobre guías farmacoterapéuticas, interacciones medicamentosas y novedades.

Asimismo, participa en la seguridad del paciente, reduciendo los riesgos asociados a la polimedicación mediante revisiones sistemáticas de los tratamientos; y en la integración y coordinación asistencial, ejerciendo de "enlace clínico y metodológico" entre la atención hospitalaria, el centro de salud y la farmacia comunitaria.

OVIEDO REUNIRÁ A MÁS DE 500 PROFESIONALES

El Congreso Nacional de SEFAP, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Oviedo los próximos 4, 5 y 6 de noviembre, bajo el lema 'El farmacéutico de Atención Primaria en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027', abordará todos estos asuntos.

El encuentro reunirá a más de 500 profesionales de todas las comunidades autónomas para compartir experiencias, proyectos y resultados obtenidos en distintos modelos organizativos de farmacia de Atención Primaria.

El programa científico incluirá mesas interautonómicas, talleres prácticos, comunicaciones científicas, debates con responsables sanitarios y formatos participativos como las FAP Talks, orientados a identificar soluciones aplicables a los retos actuales de la Atención Primaria.

"Queremos que Oviedo sea un espacio para analizar con rigor qué está funcionando, qué barreras siguen existiendo y qué medidas pueden contribuir a mejorar la atención farmacoterapéutica de los pacientes en todo el país", ha explicado Rilla Villar.

Según ha apuntado, para SEFAP, uno de los principales retos de los próximos años será convertir las líneas estratégicas del Plan en actuaciones concretas que generen "resultados medibles para pacientes, profesionales y sistema sanitario". "El reconocimiento del valor que aporta la farmacia de Atención Primaria debe traducirse en organización, evaluación y resultados. Ese será uno de los grandes debates que abordaremos en Oviedo", ha resaltado.

Por su parte, la presidenta de SEFAP, Mercedes Pereira, ha señalado que la sociedad farmacéutica busca "avanzar desde el reconocimiento formal hacia una integración real del FAP en los equipos asistenciales con responsabilidades claras dentro del trabajo multidisciplinar y con resultados medibles para los pacientes".