Los farmacéuticos publican 'Detrás del medicamento' para mostrar su papel en el desarrollo de fármacos

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, a través de la Vocalía Nacional de Industria, ha puesto en marcha la iniciativa 'Detrás del medicamento', una serie de vídeos que muestra el trabajo que realizan los farmacéuticos en las distintas fases de desarrollo de un fármaco, desde la investigación hasta su formulación y producción, pasando por los controles de calidad y los trámites para autorizarlo y comercializarlo.

A lo largo de los cinco capítulos, el vocal nacional de Industria, Jorge Vázquez, guiará al público general al que van dirigidos en un viaje por la vida del medicamento y mostrará al farmacéutico en cada una de sus etapas, dando voz a quienes realizan esta labor.

"Detrás de cada comprimido, cápsula o jarabe hay un conocimiento, trabajo en equipo, procesos rigurosos. Pero, sobre todo, hay una figura que conecta todas las piezas, el farmacéutico, haciendo posible la salud de hoy y de mañana", ha manifestado el vocal nacional.

Según Vázquez, "en todo el proceso, el farmacéutico vela por la calidad, eficacia y seguridad de ese medicamento que los pacientes recogen en las farmacias. Por eso, su trabajo en la industria no es solo técnico; asume también una responsabilidad ética".

Se trata de una acción que cuenta con la colaboración de Laboratorios Cinfa e incluye cinco vídeos que abordan temas como el papel del farmacéutico en la industria; el origen de los medicamentos; comprimidos, cápsulas, jarabes, soluciones, cremas; la calidad de los medicamentos, y la ruta legal del medicamento.

El primer vídeo se publica en de todas las redes sociales del Consejo General este martes, justo la semana que comienzan los actos conmemorativos del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra el 25 de septiembre. Los cuatro vídeos restantes, con periodicidad mensual, también se difundirán por las mismas vías.