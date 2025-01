Los farmacéuticos ponen en marcha un observatorio para registrar las agresiones en su contra

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos han anunciado la puesta en marcha de un observatorio para registrar las agresiones contra este tipo de profesionales, una situación que se ha convertido en una "preocupante realidad" en los últimos años, y que incluye tanto agresiones verbales y físicas como daños contra el patrimonio.

"La única forma de conocer la magnitud y dimensión del problema es tener datos reales, para lo que los Colegios de Farmacéuticos y el Consejo General han creado este observatorio que permitirá tener mayor certeza sobre esta realidad y hacer un análisis de la información de las agresiones que sufren los farmacéuticos, presentando informes periódicos ante las diferentes administraciones nacionales y autonómicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

En ese sentido, ha explicado que este tipo de profesionales no están "acostumbrados" a denunciar las agresiones, y que la creación de este observatorio buscar "cambiar" la tendencia para "no dejarlas pasar", pues consideran que "una agresión que no se denuncia es un acto que no existe y facilita que vuelva a producirse", recordando que es un problema "transversal" a todo tipo de sanitarios.

El Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos, disponible en las páginas web de ambas instituciones, incluye campos para proporcionar información sobre el momento y lugar en el que se ha producido la agresión; de qué tipo se trata (física, verbal o contra el patrimonio); las características del agresor; las acciones emprendidas (como la presentación de una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado); y las consecuencias que ha tenido para el farmacéutico (físicas, psicológicas o la necesidad de proceder con el cierre de la farmacia, entre otras).

Así, los farmacéuticos podrán especificar si la agresión se ha producido por negarse a dispensar un medicamento sin receta, por no disponer de la medicación en la farmacia o por un desacuerdo en la información recibida.

Todas las incidencias recogidas en la plataforma permitirán obtener una "radiografía" de las agresiones tanto a nivel provincial como regional y nacional, por lo que un trabajo en equipo logrará identificar patrones, tendencias y factores de riesgo.

Además, facilitará una actuación a todos los niveles y responder de manera "efectiva y coordinada" a las necesidades de protección y seguridad, fomentando igualmente la colaboración con las autoridades sanitarias y de seguridad para implementar medidas de prevención y protección, como el desarrollo de protocolos de actuación ante una agresión o ante factores de riesgo.

Otro de los objetivos del Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos es el de sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre "la gravedad" de las agresiones a los farmacéuticos en particular, y a los profesionales sanitarios en general.