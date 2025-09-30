Farmacéuticos e industria presentan una guía que impulsa la innovación en los ensayos clínicos en farmacia hospitalaria

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Farmaindustria han presentado este martes una nueva guía sobre ensayos clínicos en farmacia hospitalaria que impulsa la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

El documento, llamado 'Guía de Excelencia para la realización de ensayos clínicos en la Farmacia Hospitalaria. Innovación, descentralización y medioambiente y sostenibilidad', ha sido presentada este martes en Barcelona, en la sede la Real Academia de Farmacia de Cataluña (RAFC).

Se trata de una revisión en profundidad de la guía primigenia presentada en abril de 2022 que ahora incorpora asuntos de relevancia para la investigación de nuevos medicamentos, como son el impacto que la innovación, la descentralización y el medioambiente y sostenibilidad tienen en los servicios de farmacia hospitalaria durante el desarrollo de un ensayo clínico.

"El uso de sistemas informatizados y plataformas destinados a la gestión de ensayos se ha visto incrementado y ha evolucionado rápidamente en los últimos años, por lo que ha sido necesario proporcionar en la guía orientación para garantizar el cumplimiento normativo en cuanto a la documentación electrónica, así como la seguridad y privacidad de los datos", afirman los autores.

Asimismo, la nueva guía considera esencial la sostenibilidad en los ensayos clínicos para equilibrar la investigación con la responsabilidad ambiental. El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la UE sobre productos farmacéuticos en el medioambiente establecen directrices para minimizar el impacto ecológico de los medicamentos, garantizando su correcta identificación, manipulación, transporte, almacenamiento, dispensación y eliminación de manera sostenible.

"España se ha convertido en los últimos años en uno de los países líderes en ensayos clínicos, gracias a la solidez del sistema de salud, a la alta cualificación de los profesionales sanitarios, a una Administración sensible que impulsó una legislación pionera en la materia, a unas organizaciones de pacientes cada vez más implicadas y a una industria biofarmacéutica comprometida con la I+D en nuestro país. Hoy, el 40 por ciento de los ensayos clínicos realizados en Europa con nuevos medicamentos cuenta con participación española", apuntan.

Según sus autores, la investigación de nuevos medicamentos es cada vez más abierta y colaborativa y los futuros tratamientos -basados en la medicina de precisión, el avance de las ciencias ómicas y la aplicación de la inteligencia artificial y la supercomputación- implican mayores niveles de complejidad y exigencia. Por este motivo, consideran que es necesaria una mayor participación y colaboración de los farmacéuticos de hospital en el equipo encargado de desarrollar un ensayo clínico por el valor añadido que pueden aportar a lo largo del proceso y a los pacientes.

"Esta Guía de Excelencia, en su segunda versión, vuelve a ser un documento clave y de referencia en nuestro país, pues señala aspectos que permitirán no solo la incorporación de la innovación en la gestión de ensayos clínicos, como los aspectos esenciales de las plataformas digitales, tanto del centro como de los promotores, sino la ejecución de elementos descentralizados en los servicios de farmacia hospitalaria, desde la entrega y recogida de medicamentos en investigación en el domicilio de los participantes o la devolución y correcta destrucción de la medicación, pasando por el listado completo de actividades de monitorización remota", ha valorado la presidenta de la SEFH, Cecilia Martínez.

Por su parte, la vocal nacional en Farmacia Hospitalaria del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ana Sangrador, ha repasado algunas de las mejoras introducidas en la actualización de la guía concluyendo que esta nueva versión "es una evolución de la versión de 2022, manteniendo la base, pero expandiéndose significativamente para incorporar y detallar aspectos clave de la investigación clínica moderna, como la innovación, la descentralización de los ensayos y la sostenibilidad medioambiental".

Para la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, "en un contexto de elevada competitividad a nivel global y europeo, en la que algunos países como Alemania y Reino Unido ya están aplicando medidas para atraer ensayos clínicos, España debe seguir siendo punta de lanza. Documentos como el que hoy hemos presentado, fruto de la colaboración, nos ayudan a seguir avanzando con paso firme, para hacer de España un lugar cada vez más atractivo y competitivo para la investigación de medicamentos".