Los farmacéuticos explicarán cómo los sistemas personalizados de dosificación mejoran la seguridad y adherencia

Campaña sobre SPD, del Consejo General de Colegios Farmacéutico. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICO

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha puesto en marcha la campaña 'SPD. Cada dosis cuenta', con la que pretende dar a conocer a profesionales sanitarios, pacientes y personas cuidadoras cómo los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) contribuyen a la seguridad del paciente y a la adherencia terapéutica.

La campaña, que cuenta con la colaboración de Cinfa, incluye una serie de cuatro vídeos en los que se explicará qué es un SPD, cómo se elabora, el impacto que tiene su utilización en la vida del paciente y la cadena de valor que hay detrás de estos dispositivos.

Los SPD son dispositivos elaborados en la farmacia comunitaria que organizan la medicación por días de la semana y momentos de toma, siguiendo la pauta prescrita por el médico. Según el Consejo General, pueden facilitar la identificación de los medicamentos que debe tomar cada paciente y reducir posibles errores, especialmente en personas polimedicadas, con tratamientos crónicos o posologías complejas, así como en personas que viven solas, frágiles, vulnerables o dependientes.

La elaboración de un SPD comienza con una entrevista al paciente para conocer los medicamentos que utiliza, incluidos complementos alimenticios o plantas medicinales, y continúa con el estudio de la medicación para comprobar posibles interacciones y qué fármacos pueden incluirse en el dispositivo.

Una vez revisado el tratamiento, el farmacéutico prepara el dispositivo colocando cada medicamento en el compartimento correspondiente según la pauta indicada por el médico. El Consejo General señala que este proceso contribuye a mejorar la adherencia a la medicación y fomenta el seguimiento del paciente en el tiempo.

Según un informe impulsado por el Consejo General y elaborado por la consultora Hiris, cada farmacia ofrece el Servicio de SPD a una media de 22,6 pacientes, una cifra que representa el 10% de las personas que podrían beneficiarse de estos dispositivos. El estudio también señala que la implantación del Servicio de SPD es desigual entre comunidades autónomas y todavía reducida, ya que se presta en 16 comunidades autónomas y Ceuta.

La campaña - que estrena este miércoles el primer capítulo '¿Qué es un Sistema Personalizado de Dosificación?' - busca contribuir a un mayor conocimiento de estos sistemas mediante la difusión de los cuatro vídeos a través de las redes sociales y canales del Consejo General.