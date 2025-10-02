Farmacéuticos destacan su "imprescindible" labor en el ámbito de la alimentación - CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha destacado este jueves la "imprescindible" labor de los farmacéuticos en el ámbito de la alimentación, en el marco de la VI Jornada Nacional de Alimentación del CGCOF celebrada en Córdoba.

"Su actuación es imprescindible para promocionar la salud, prevenir enfermedades, fomentar hábitos de vida saludables, impulsar la investigación y difundir información veraz y científica sobre alimentación y estados fisiopatológicos relacionados con la misma", ha declarado Aguilar.

La jornada ha servido para poner el foco en la alimentación de mercado y su impacto en la salud, y los profesionales han hecho hincapié en la importancia de transmitir a la población que alimentarse bien comienza por una buena elección de los productos, escogiendo siempre las opciones saludables, frescas y de temporada.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha subrayado que este encuentro supone una "ocasión única" para reivindicar el papel de los farmacéuticos en este ámbito, donde su labor es "cada vez más reconocida y necesaria", pero que aún debe aumentar su visibilización.

"La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud que plantea grandes desafíos para la salud pública, que van desde la seguridad alimentaria, la obesidad o la malnutrición hasta los efectos secundarios no deseados de los complementos alimenticios o problemas de adicción", ha explicado el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Manuel Fernández Zurbarán.

Tras ello, ha manifestado que el impulso que necesita la salud pública pasa por la movilización de nuevos actores como los farmacéuticos, cuyo papel es "fundamental" tanto por su rigor científico como por su cercanía con el ciudadano.

Durante el evento también ha participado la farmacéutica Marían García García, conocida en redes sociales como Boticaria García, quien ha explicado cómo "sobrevivir con éxito" a las tendencias en nutrición.

El programa del viernes contempla varias mesas redondas sobre la nueva era de la alimentación; los nuevos tratamientos frente a la obesidad y recomendaciones desde la farmacia comunitaria; las nuevas metas en la alimentación desde la Vocalía Nacional; la microbiota en los cambios fisiológicos de la mujer, y el índice omega-3 como marcador de riesgo cardiovascular.

El encuentro será clausurado por el vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares Josep Antoni Tur Marí, quien hablará sobre la evidencia científica ante los mitos y bulos de la alimentación y la nutrición.