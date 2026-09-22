Farmacéuticos destacan la importancia de la prevención y detección precoz para evitar daños irreversibles en los ojos

Archivo - Imagen de recurso cuidado ocular. - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vocal nacional de Óptica oftálmica y Acústica audiométrica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, María Isabel de Andrés, ha destacado la importancia de la prevención y la detección precoz en el ámbito de la salud ocular para evitar daños irreversibles en los ojos o que una enfermedad evolucione con mayor rapidez.

"No siempre se le da la importancia que tiene al cuidado de los ojos y a la prevención hasta que el problema aparece", ha aseverado De Andrés, quien ha destacado que el Consejo General, junto a laboratorios Théa y Medicina Televisión, busca cambiar esta prioridad mediante 12 videoconsejos en el marco de la iniciativa 'Tu Farmacéutico Informa'.

Este proyecto se ha puesto en marcha en la semana de celebración de los actos por el Día Mundial del Farmacéutico, que se conemora este viernes para poner en valor la labor de este profesional que, entre otras funciones, se centra en la educación sanitaria y la divulgación científica.

El nuevo canal, llamado 'Farmacia y Salud Ocular', publicará un videoconsejo mensual, durante 12 meses, para ayudar a diferenciar conceptos que pueden confundirse, como el de salud visual y salud ocular y el de ojo seco y ojo rojo. Precisamente, este es el contenido del primer vídeoconsejo 'Salud ocular vs salud visual: cuidar la visión no es solo llevar gafas', que ya puede verse.

Las demás emisiones abordarán temas como la fatiga visual y cómo usar de forma correcta las pantallas; tipos de limpieza y cuidados del párpado para prevenir que se inflame o se irrite; orzuelos y chalaziones; glaucoma; alergia ocular; degeneración macular y cómo detectarla a tiempo; y la conjuntivitis. Asimismo, se ofrecerán consejos sobre los filtros protectores y los cambios visuales que se producen asociados a la edad, detallando qué es normal y qué no.

En este sentido, María Isabel de Andrés ha resaltado que la iniciativa tiene como objetivo "ofrecer información rigurosa, cercana y útil, desmintiendo falsos mitos que suelen difundirse por las redes sociales y que pueden ser perjudiciales para la salud".