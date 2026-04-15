Farmacéuticos destacan el "cambio revolucionario" en el tratamiento de la hemofilia para ofrecer comodidad al paciente

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha destacado el "cambio revolucionario" que está experimentando el tratamiento de la hemofilia, gracias al desarrollo de nuevas opciones terapéuticas que ofrecen mayor comodidad al paciente, con una vía de administración subcutánea y una frecuencia de aplicación menor.

El tratamiento de la hemofilia es, en su mayoría, profiláctico, es decir, su objetivo es la prevención de las hemorragias futuras. Tradicionalmente, la vía de administración ha sido intravenosa y requería aplicar la terapia cada poco tiempo, lo que limitaba la calidad de vida de los pacientes.

Con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora este viernes, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha publicado el informe 'Avances en el abordaje de la hemofilia', en el que detalla cuestiones fundamentales de la enfermedad y hace énfasis en estos tratamientos más innovadores, entre los que se incluye la terapia génica, que cuenta incluso con potencial curativo.

Los farmacéuticos han destacado los beneficios de la profilaxis para tratar la enfermedad y prevenir las hemorragias invisibles, aunque han advertido de que la adherencia a las terapias es un problema significativo para los pacientes, que los nuevos tratamientos pueden ayudar a solucionar.

Asimismo, han destacado que los farmacéuticos, tanto en el ámbito hospitalario como comunitario, desempeñan también un papel "esencial" para mejorar las tasas de adherencia, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, donde se sitúan entre el 26 y el 36 por ciento.

Con independencia de la edad, han explicado que las estrategias de promoción de la adherencia fijan objetivos de tratamiento individualizados para lograr que los pacientes confíen en la terapia. Además, se pueden agendar visitas de seguimiento y se ofrece información y recursos digitales, como aplicaciones móviles, que permiten registrar el número de administraciones y episodios de sangrado.

Según han detallado, el farmacéutico también puede prestar seguimiento farmacoterapéutico, que permite identificar problemas relacionados con la medicación, riesgo de interacciones, contraindicaciones o reacciones adversas.

Asimismo, este profesional puede empoderar al paciente mediante decisiones compartidas. En este sentido, se puede informar a los afectados de las novedades farmacológicas que están apareciendo, que requieren una administración más cómoda o menos frecuente que las tradicionales.

En 2024, se estimó que 271.918 personas en todo el mundo tenían hemofilia confirmada, de las que el 82 por ciento presentaba hemofilia A y el 17 por ciento, hemofilia B. En España, en 2023 se estimó una incidencia aproximada de un caso de hemofilia A por cada 5.000 personas y un caso de hemofilia B por cada 30.000.