Farmacéuticos de AP alertan sobre el uso sin indicación de la vitamina D: "Puede provocar cálculos renales"

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha alertado sobre el uso sin indicación de la vitamina D, ya que el exceso de suplementación puede provocar a corto plazo síntomas como náuseas, vómitos, estreñimiento, pérdida de apetito y debilidad, y a largo plazo puede incluso dañar los riñones, formando cálculos renales, causando insuficiencia renal y afectando también a la salud cardíaca.

Desde SEFAP subrayan que, en los últimos años, la vitamina D ha provocado una fiebre de preocupación y suplementación desmedida, derivada en gran parte de los mensajes alarmistas propagados por las redes sociales -que hablan de un déficit generalizado- y de la disparidad de criterios médicos, que provocan que no exista un consenso entre las sociedades científicas y los profesionales sanitarios sobre los valores óptimos de esta vitamina esencial para el cuidado de la salud ósea.

"Esto provoca que cuando se toman valores umbrales de 25(OH)D (concentración de vitD determinada en sangre mayores de 30 ng/ml), más del 88% de la población presente niveles bajos. Sin embargo, cuando el umbral aplicado es de 20 ng/ml, la cifra de la población con niveles bajos disminuye al 37%. Y si el umbral es de 10 ng/ml, la prevalencia cae hasta el 7%", ha explicado Elena Moreno Charco, farmacéutica de Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca del Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM).

Esta falta de consenso, ha señalado la farmacéutica durante su participación en el 28º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), ha provocado también un incremento notable de las pruebas médicas -tanto de las solicitadas en la sanidad pública como de las realizadas en laboratorios privados-.

Y todo ello pese a que, como apunta Moreno, la reciente GuiaSalud elaborada por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud con la financiación del Ministerio de Sanidad recomienda no hacer el cribado en población general sana salvo en pacientes sintomáticos, pacientes con enfermedades crónicas o tratados con fármacos que pueden afectar a la absorción y el metabolismo de la vitamina D, pacientes con hiperparatiroidismo, hipo o hipercalcemia/hiperfosfatemia o con valores inexplicablemente elevados de fosfatasa alcalina, así como cuando exista sospecha de toxicidad por exceso.

Según la FAP, ese incremento de las pruebas ha ido asociado a un aumento del consumo de suplementos nutricionales de vitamina D sin supervisión médica, así como de las recetas de vitamina D para el incremento de los niveles de la misma.

En ese sentido, para Moreno, el trabajo de los farmacéuticos de Atención Primaria es "esencial" para que se cumplan las recomendaciones, asesorando e informando a los equipos de Atención Primaria, así como en las tareas de educación sanitaria al paciente. Al respecto, la FAP pone como ejemplo el Programa de Revisión de suplementación con vit D puesto en marcha por el SESCAM, por el que todos los FAP de las Gerencias revisan los tratamientos de vitamina D en pacientes sin indicación aparente, con niveles tóxicos (por encima de 50 ng/ml) y con dosis erróneas (superiores a 2000 o inferiores a 400 UI).

La FAP, por último, recuerda que en la población general sana basta una ingesta de 600-800 UI diarias de vitamina D para mantenerse en unos niveles adecuados de la vitamina. "Por ejemplo, como 100 gramos de atún a la plancha (1.000 UI) o con 100 gramos de setas (400-800 UI) ya se alcanzarían esas cantidades, aunque también es recomendable exponerse al sol en cara, brazos o piernas, sobre todo en otoño-primavera, durante 5-15 minutos al día, según el tipo de piel, entre las 10:00 y 16:00 horas. Si se va a estar más tiempo al sol, es aconsejable usar fotoprotector para evitar riesgos de cáncer de piel y envejecimiento precoz", concluye.