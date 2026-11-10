Farmacéuticos advierten del riesgo de duplicar medicamentos al tratar los síntomas del resfriado

Archivo - Mujer tosiendo con un pañuelo. - PHEELINGS MEDIA/ISTOCK - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha advertido del riesgo de duplicar medicamentos al tratar los síntomas del resfriado, la gripe y la covid-19. En ese sentido, ha recordado que combinar antigripales con otros medicamentos puede provocar que se repitan principios activos, como el paracetamol, y se superen las dosis recomendadas.

En un comunicado, el COFG ha recordado la importancia de elegir los medicamentos adecuados y evitar errores de automedicación, especialmente al combinar varios productos.

"La mayoría de las infecciones respiratorias de esta época del año están causadas por virus y se resuelven por sí solas en aproximadamente una semana. Los medicamentos no acortan la enfermedad, sino que alivian sus síntomas. Por eso, lo recomendable es tratar únicamente aquellos que realmente molestan", ha explicado Raquel Domínguez, farmacéutica guipuzcoana.

Según ha señalado, para la fiebre, el dolor de cabeza o el malestar general puede recurrirse al paracetamol o al ibuprofeno, aunque este último requiere precaución en personas con problemas de estómago, hipertensión o enfermedad renal. En caso de congestión nasal, la primera opción son los lavados con suero fisiológico o agua de mar. "Si se utilizan descongestivos nasales, conviene hacerlo durante el menor tiempo posible para evitar el efecto rebote", ha apuntado.

Así, ha indicado que, cuando hay mucosidad, la hidratación y los lavados nasales ayudan a aliviar las molestias. También pueden utilizarse mucolíticos como la acetilcisteína, que no está indicada en menores de dos años. Respecto a la tos, "es importante distinguir entre la productiva y la seca".

"Si hay flemas, no conviene cortar la tos, porque ayuda a expulsarlas. En cambio, cuando es seca y dificulta el descanso, pueden utilizarse medicamentos con dextrometorfano o cloperastina, evitando combinarlos con mucolíticos", ha señalado Domínguez, quien ha detallado que para el dolor de garganta los caramelos pueden calmar la irritación y existen pastillas con antiinflamatorios o anestésicos locales para aliviarlo.

Uno de los errores más frecuentes que se observan en las farmacias comunitarias de Gipuzkoa es recurrir a antigripales que combinan varios principios activos cuando se tiene fiebre o congestión. También es habitual añadir otros medicamentos sin comprobar si contienen los mismos componentes.

"Una de las duplicidades más frecuentes es la del paracetamol. Muchas personas toman un antigripal y después añaden paracetamol para aliviar otros dolores, sin darse cuenta de que pueden estar superando la dosis recomendada", ha advertido la farmacéutica, quien ha insistido en que "una dosis excesiva puede dañar el hígado, especialmente si se consume alcohol".

También se producen duplicidades de antihistamínicos, que pueden provocar somnolencia, mareos o sequedad de boca, y de antiinflamatorios como el ibuprofeno, cuya combinación aumenta el riesgo de problemas de estómago y riñón.

Asimismo, Domínguez ha alertado de que prolongar el uso de descongestivos nasales puede provocar "congestión de rebote" y de que "algunos descongestivos pueden elevar la tensión arterial e interaccionar con medicamentos para la hipertensión, mientras que determinados antitusivos pueden interaccionar con algunos antidepresivos".

En este sentido, Domínguez ha afirmado que niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas deben extremar las precauciones. "Es fundamental informar siempre en la farmacia de las enfermedades que se padecen y de todos los medicamentos que se toman, para poder elegir la opción más segura en cada caso", ha subrayado.

Además, desde el COFG han recordado la importancia de descansar, mantenerse hidratado, lavarse las manos, ventilar los espacios cerrados y utilizar mascarilla cuando se tienen síntomas. La vacunación frente a la gripe y la COVID-19 sigue siendo especialmente importante para los grupos de riesgo.

Por último, han recomendado revisar el botiquín doméstico, comprobar las fechas de caducidad y depositar los medicamentos que ya no se necesitan en el Punto SIGRE de la farmacia, y han incidido en que no deben utilizarse antibióticos sobrantes porque "estas infecciones están causadas por virus y los antibióticos no las curan. Su uso inadecuado contribuye a que las bacterias se hagan resistentes".