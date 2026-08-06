Archivo - Los farmacéuticos abogan por no tomar antidiarreicos de forma indiscriminada ante casos leves de diarrea del viajero - CEDIDO POR TRES COM - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asegurar una correcta hidratación, modificar la dieta y no tomar antidiarreicos de forma indiscriminada son los consejos que ha indicado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) que hay que seguir ante casos leves de diarrea del viajero.

Según ha señalado, esta enfermedad no es grave, "pero sí puede arruinar las vacaciones de quienes deciden pasar sus días de descanso estival en países con mayor riesgo, como Asia (excepto Japón y Corea del Sur), Oriente Medio, África, México y América Central y del Sur". Al respecto, ha informado de que las tasas de infección oscilan entre el 30 y el 70 por ciento de los viajeros durante un periodo de dos semanas.

Tras señalar el CGCOF, no obstante, que esta incidencia depende del destino y la temporada en que se realice el viaje, ha expuesto que los síntomas propios, como las deposiciones líquidas frecuentes, las náuseas, los vómitos, los calambres y dolores abdominales e incluso la fiebre, pueden hacer que el paciente tenga que quedarse en la cama o, en el peor de los casos, acudir al hospital.

Ante ello, y destacando que el farmacéutico comunitario, "por su proximidad y conocimientos, puede ayudar a la población en estos casos", ha explicado qué hacer para el manejo principal de los casos leves. Así, ha ahondado en que "en la mayoría de los casos, la diarrea del viajero leve se resuelve de forma espontánea tras 3-7 días, sin necesidad de recurrir a tratamiento farmacológico".

"En las formas leves, pueden emplearse antidiarreicos en algunos casos, pero no de forma indiscriminada", ha insistido, para añadir que "la loperamida puede considerarse para el alivio sintomático de la diarrea no complicada en adultos y adolescentes, siempre que lo indique el farmacéutico y que no esté contraindicada".

En cualquier caso, considera que "es importante acudir al médico si la diarrea causa deshidratación grave, no mejora progresivamente o si las deposiciones van acompañadas con sangre o moco, vómitos de repetición o fiebre muy alta". De hecho, "en algunos de estos casos, el médico puede prescribir un antibiótico para su tratamiento", ha explicado, aclarando, no obstante que "tomar antibióticos como prevención es un error", puesto que "puede provocar efectos adversos y favorecer las resistencias antimicrobianas".

IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA HIDRATACIÓN

Otra recomendación en la que ha incidido el CGCOF es en la necesidad de una óptima hidratación, "especialmente en las poblaciones vulnerables, garantizando una adecuada ingesta de líquidos y sales minerales, en pequeñas cantidades y de manera continua". La pauta aconsejada es de, aproximadamente, entre dos y tres litros al día en los adultos y entre medio y uno en niños menores de nueve años.

Para alcanzar estos objetivos, este profesional "puede recomendar fórmulas de suero de rehidratación oral, que ayudan a reponer el agua y los electrolitos que se pierden durante el proceso diarreico, aportando las cantidades adecuadas para este proceso", ha explicado.

Junto a ello, ha señalado que es preciso cuidar la dieta y mantener 'reposo del tubo digestivo'; no tomar bebidas azucaradas, gaseosas, café o lácteos para combatir la deshidratación; seguir una dieta a base de alimentos astringentes y fácilmente digeribles; evitar embutidos, alimentos grasos, fritos o picantes, dulces y helados; y no ingerir alcohol.

Por último, y dado que la diarrea del viajero está provocada por bacterias (en su mayoría), virus o parásitos, que se transmiten a través de agua no tratada o alimentos que no se han manipulado correctamente o se han almacenado de forma inadecuada, rompiéndose la cadena de frío, ha recomendado evitar consumir alimentos o bebidas que puedan estar contaminados. Además, no se deben emplear hielos en zonas de alto riesgo y es necesario lavarse las manos con jabón, limpiar y desinfectar superficies en contacto con los alimentos y lavarse los dientes con agua embotellada si se duda de su salubridad.