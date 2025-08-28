Los farmacéticos donan a través de Fundación Cofares productos de salud e higiene a afectados por los incendios

Donación de productos de higiene a los afectados por los incendios de Extremadura y Galicia. - COFARES

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los farmacéuticos comunitarios, a través de la Fundación Cofares, han donado a lo largo de este verano productos de higiene y cuidado personal para apoyar a los afectados por los fuegos en nuestro país.

En concreto, ha hecho llegar a ambas regiones artículos de Farline como gel de baño, champú, cepillos y pasta de dientes o peines, así como sueros fisiológicos. Estos artículos han sido recogidos y distribuidos por Cruz Roja en diferentes zonas de varias comunidades autónomas.

Así, esta acción demuestra el compromiso y la dedicación de la Fundación Cofares ante las emergencias sociales y la población más vulnerable, asegurando el acceso a productos básicos de salud e higiene.