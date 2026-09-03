La falta de perfiles o de habilidades para el puesto es el principal problema del sector farmacéutico para contratar

Archivo - Imagen de recurso medicamentos. - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escasez de perfiles o la falta de habilidades para el puesto es el principal problema que enfrenta el sector farmacéutico para contratar a profesionales, según recoge un informe de Pluxee, en el que el 84 por ciento de las empresas analizadas afirman verse afectadas por ello.

El informe 'Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026' señala que el 95 por ciento de las compañías del sector buscó nuevos trabajadores durante 2025 y todas encontraron alguna dificultad para cubrir sus vacantes, aunque su origen fue distinto al de otros ámbitos profesionales.

Mientras que un 51 por ciento de las empresas españolas enfrenta problemas de acuerdo salarial, en el farmacéutico solo afecta a una de cada cuatro empresas, el porcentaje más bajo de todos los sectores analizados. Por el contrario, la escasez de perfiles, seguido de la falta de acuerdo en horarios o modalidad de trabajo son los obstáculos que más impacto generan.

Según han explicado desde Pluxee, el sector farmacéutico sigue siendo el que mejor amortigua el efecto de la inflación en los sueldos de su plantilla, de tal forma que una de cada tres empresas ha cubierto el impacto de la inflación por completo, el 65 por ciento lo hizo de forma parcial y solo el cinco por ciento restante no realizó ninguna compensación.

En cuanto a la oferta de planes de beneficios, un 80 por ciento de las empresas del sector ya los ofrece a sus empleados, liderando de nuevo respecto a las empresas de otros sectores, en los que el porcentaje se sitúa en el 64,5 por ciento de media. Además, el 50 por ciento de las empresas del sector planea ampliar o añadir nuevos beneficios en 2026, frente al 42 por ciento, en promedio, en el resto de sectores.

ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN

Esta estrategia de compensación se ve reflejada también en la estrategia de fidelización. El sector destina el 74 por ciento de su esfuerzo de los equipos de recursos humanos (RRHH) a fidelizar frente al 26 por ciento orientado a captar nuevos perfiles, liderando una vez más frente a otras industrias. Es el mismo nivel que registra el sector tecnológico y se sitúa casi ocho puntos por encima de la media general (66,25%).

La formación tiene un papel cada vez más relevante como elemento de compensación total, como refleja el hecho de que el 82 por ciento de las empresas del sector están impulsando planes formativos. De cara al próximo año, siete de cada 10 empresas prevén nuevos planes, con las habilidades tecnológicas y la inteligencia artificial como principales focos, seguidas del liderazgo y la gestión de equipos.

Por otra parte, el informe apunta que el farmacéutico es el sector que mejor gestiona la diversidad generacional en sus plantillas. Solo el 25 por ciento de sus empresas considera que el mix generacional supone un reto significativo, frente al 34 por ciento de media general, y el 15 por ciento directamente no lo identifica como un problema, el dato más alto de todos los sectores.

El 90 por ciento de las compañías aplica 'mentoring' inverso o tradicional, el porcentaje más alto del mercado; los planes de beneficios específicos por generación alcanzan el 80 por ciento y los planes de integración de nuevos empleados y los grupos de trabajo intergeneracionales están presentes en el 70 por ciento de las empresas. Todo ello explica por qué el sector afronta con mayor naturalidad la convivencia de distintas generaciones en plantilla.

"El sector farmacéutico demuestra que una buena gestión del talento es una ventaja competitiva real. Su fortaleza en compensación es tan sólida que la falta de acuerdo salarial apenas frena a una de cada cuatro empresas a la hora de reclutar, muy por debajo del resto de sectores. El reto ahora no es solo sostener ese liderazgo, sino seguir invirtiendo en las palancas que lo han hecho posible en un mercado laboral cada vez más exigente", ha apuntado la directora de marketing de Pluxee España, Miriam Martín.