Archivo - Faes Farma acuerda con Dongkook Pharmaceutical comercializar 'Uresco' en Latinoamérica, fármaco para HBP - FAES FARMA - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las compañías farmacéuticas Faes Farma y Dongkook Pharmaceutical han firmado un acuerdo de licencia y suministro exclusivo por el que la primera comercializará 'Uresco' en Latinoamérica, medicamento que se trata de una combinación fija de dutasterida y tadalafilo para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata (HBP).

"En Latinoamérica, contamos con una red consolidada, conocimiento regulatorio y presencia local, capacidades que nos permiten acompañar el desarrollo de productos innovadores y acercar nuevas alternativas terapéuticas a pacientes y profesionales sanitarios", ha indicado al respecto el CEO del primero de estos laboratorios, Eduardo Recoder, quien ha añadido que esta alianza supone avanzar en el propósito de obtener el reconocimiento de "mejor farmacéutica española a nivel global".

En este contexto, el entendimiento en relación con el citado fármaco, dirigido a una de las patologías urológicas más frecuentes en hombres a partir de los 50 años, contempla una licencia que tendrá una duración de 10 años desde el lanzamiento comercial del producto y que cubre 13 países de Latinoamérica. Entre estos se encuentran México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En virtud de este convenio, Dongkook Pharmaceutical suministrará el producto terminado a Faes Farma, que será responsable del registro y la comercialización. Este incluye un pago inicial a la firma, así como otros adicionales vinculados a la obtención de registros regulatorios y al cumplimiento de determinados hitos comerciales hasta un importe total de dos millones de euros junto con una estructura de reparto de ingresos a largo plazo alineada con el éxito comercial del producto.

AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Todo en relación con una enfermedad que se traduce en el crecimiento benigno de la glándula prostática y que afecta significativamente a la calidad de vida de los pacientes, generado síntomas urinarios molestos que impactan negativamente en su bienestar.

Esta patología "representa un mercado relevante y en crecimiento en Latinoamérica, impulsado por la elevada prevalencia de la enfermedad, el envejecimiento poblacional y la necesidad de nuevas alternativas terapéuticas", ha indicado Faes Farma, que ha agregado que incorpora a su cartera "un producto diferencial, respaldado por evidencia clínica y alineado con las necesidades de especialistas y pacientes".

"Esta alianza refuerza también la posición de Faes Farma en Latinoamérica, un territorio que se ha convertido en el principal motor de crecimiento orgánico del Grupo", ha proseguido, para añadir que "la presencia estratégica en Urología de la compañía en la región fue consolidada años atrás a través de un acuerdo de colaboración con la farmacéutica japonesa Kyorin Pharmaceutical para comercializar 'Uritos' (iminafecina), un tratamiento innovador para la vejiga hiperactiva".

Ahora, esta inclusión de 'Uresco', que cuenta con el aval de un estudio en Fase 3 con 667 pacientes y 48 semanas de seguimiento, que mostró su superioridad frente a las monoterapias individuales, y entre cuyos beneficios se hallan la mejora rápida de los síntomas urinarios y la reducción del volumen prostático, reafirma su apuesta por especializarse "en soluciones urológicas de alto valor" y consolida su papel como "socio de referencia para compañías farmacéuticas internacionales que buscan desarrollar oportunidades comerciales en este territorio", ha finalizado.