La facturación del mercado farmacéutico español crece un 9,6% en julio respecto al mismo mes de 2024

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Medicamento, de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ha destacado que el mercado farmacéutico español alcanzó una facturación de 2.321,6 millones de euros en julio, lo que supone un crecimiento del 9,6 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

El último informe de la entidad subraya la tendencia de "crecimiento sólido" que continúa mostrando el mercado farmacéutico nacional, liderado por los medicamentos de prescripción y las marcas innovadoras.

Según detalla, los medicamentos éticos, aquellos que requieren prescripción, supusieron la mayor parte del mercado, con 1.609,7 millones de euros en julio (+10,6%) y un crecimiento notable en volumen (+2,6%). En este punto, destaca el liderazgo de Novo Nordisk Pharma en valores y el crecimiento de Lilly (+172,3%), impulsado por los fármacos antidiabéticos GLP-1.

Además, apunta al dinamismo que aportó al mercado el segmento de 'Consumer Health' gracias a las categorías estacionales, especialmente protección solar (+14,5 millones de euros en valor y más de 543.900 unidades).

Mientras los genéricos se mantuvieron planos, con un crecimiento marginal en valor (+0,6%) y volumen (+0,5%), reflejando una menor presión competitiva por precio frente a años anteriores, las marcas presentaron un crecimiento más sólido (+14% en valor).

Por comunidades autónomas, señala el papel relevante de Andalucía, Madrid y Cataluña, que refuerzan la solidez del mercado, y subraya el casos particular de Ceuta, que lidera el crecimiento relativo tanto en medicamentos éticos como en 'Consumer Health'.

CRECIMIENTO LIMITADO EN CONSUMO

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de julio, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 23 de agosto de 2025, indican que se ha producido un aumento limitado en el crecimiento del consumo, comparado con el mismo mes del año 2024, sin incidencias anormales, tanto de morbilidad como días festivos.

En cuanto al número de recetas, este alcanzó una cifra de 100,2 millones, lo que representa un aumento del 2,08 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 98,2 millones de recetas. El gasto aumenta un 4,19 por ciento y el gasto medio por receta aumenta un 2,06 por ciento.

CONSUMO DE LAXANTES Y ANTIDIARREICOS

Esta edición del informe dedica un apartado al consumo de laxantes y antidiarreicos en España, partiendo de datos facilitados por Infonis.

Según revela, en 2024 se vendieron unas 18 millones de unidades de laxantes, prácticamente excluidos de la financiación en su totalidad, a excepción de 'Plantago Ovata', 'Oponal' y 'Duphalac' indicados para encefalopatía postsistemica y paraplejia, en algunas comunidades autónomas, así como una presentación de 'Casenlax', para estreñimiento crónico.

Respecto a los antidiarreicos, se vendieron casi 14 millones de unidades. Según precisa, se financian los antiinfecciosos intestinales, los sueros de rehidratación y otros productos empleados en la enfermedad de Crohn y terapia de la enfermedad inflamatoria crónica, pero no los adsorbentes, los microorganismos antidiarreicos o los inhibidores de la motilidad.

A partir de estos datos, estima que entre 1,5 y 2,5 millones de españoles padecen estreñimiento crónico y 1,1 millones diarrea y otros trastornos intestinales.