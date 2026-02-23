Fabricantes de tecnología sanitaria en España demandan apoyo para un sector que aporta 1.677 millones en valor añadido

Archivo - TAC. - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, ha demandado este lunes "apoyo institucional" para alcanzar una mayor presencia productiva y autonomía estratégica para los fabricantes de tecnología sanitaria en España, un sector que aportó 1.677 millones de euros en valor añadido bruto (VAB) en 2023.

"Somos un sector muy importante para nuestro país, somos un sector muy importante para la economía de nuestro país, pero tenemos un serio problema de viabilidad en la mayoría de nuestras compañías debido a distintos factores", ha aseverado en la inauguración de la jornada de presentación del estudio 'Los fabricantes de tecnología sanitaria en España'.

El informe, elaborado por Fenin, recoge que el país cuenta con 362 empresas dedicadas a la fabricación de tecnologías sanitarias, de las que el 93 por ciento son pequeñas y medianas empresas (PYMES). En 2023, la industria facturó 4.900 millones de euros, con un crecimiento compuesto del 1,2 por ciento anual, una evolución que considera "moderada", debido a "las trabas de un mercado europeo sobre regulado y muy burocratizado".

De los 1.677 millones en valor añadido bruto, 1.076 millones de euros son en salarios y cotizaciones sociales y 241 millones de euros en beneficios, con una rentabilidad del 4,9 por ciento. En cuanto a impuestos de sociedades, los fabricantes aportan 72 millones de euros, un 0,2 por cineto del total nacional.

La mayoría de las 362 empresas se ubican en Cataluña (134 empresas) y Comunidad de Madrid (75 empresas), que concentran el 57,7 por ciento de compañías y el 80,2 por ciento de la facturación. A estas les siguen, Comunidad Valenciana (47), País Vasco (29), Andalucía (12) y Castilla-La Mancha (12), que suman el 27,6 por ciento de las empresas y un 15,8 por ciento de facturación.

El informe subraya la aportación del sector al empleo. En concreto, en 2023, contaba con 18.962 empleados, el 96 por ciento de contratos son indefinidos, una cifra mayor que el 86 por ciento del total de la economía española. Se observa igualdad en cuanto al número de contratos de hombres y de mujeres, aunque persiste una notable brecha en puestos de toma de decisiones, en los que solo el 26 por ciento están ocupados por mujeres.

A raíz de estos datos, concluye que el sector de fabricantes de tecnología sanitaria tuvo un "sólido desempeño" en 2023, con un 71 por ciento de las empresas obteniendo resultados positivos. Las microempresas tienen el mayor porcenraje de resultados negativos (50%).

OPORTUNIDADES Y RIESGOS

Fenin ha realizado encuestas a 245 empresas, además de 30 entrevistas, para profundizar en la situación del sector de fabricación de tecnología sanitaria, analizar oportunidades y riesgos y, finalmente, plantear medidas de mejora.

En cuanto a las ventajas de fabricar en España, destacan los altos estándares de calidad de la normativa europea, que llevan al sector a ser reconocido por producir productos de alta calidad; el acceso a mano de obra altamente cualificada; la posición geográfica y estratégica como puente entre Asia, Europa y el acceso al mar Mediterráneo.

El 67 por ciento de las empresas encuestadas señala que tiene intención de hacer algún tipo de inversion productiva, bien abriendo un nuevo centro de innovación o ampliando los que ya tiene. Para ello, destacan la necesidad de acceder a líneas públicas de financiación, deducciones fiscales y programas públicos de apoyo a la inversión.

Por otra parte, el informe enumera una serie de riesgos para el sector, siendo el más importante el de deslocalización, es decir, que las empresas españolas trasladen su fabricación al extranjero. Según apunta, esto se relaciona con la excesiva burocracia, dificultad para el acceso a ayudas y problemas de atracción, de captación y retención de personal.

PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, también ha participado en la apertura del acto y ha puesto en valor la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, con la que se está intentando "establecer un tablero nuevo" y cambiar el marco vigente desde 1992. "Esperemos que este año se pueda sacar (...), pero mientras vamos aplicando ya de manera práctica las cosas que dice", ha destacado.

En este marco, ha recordado que el Ministerio de Industria está trabajando con Fenin en una hoja de ruta para impulsar una estrategia específica para el sector de tecnología sanitaria, que fomente la industrialización, la localización de la producción y la I+D+i.

De cara a un plan nacional de industrialización del sector, el informe presentado recoge recomendaciones orientadas a automatizar, aumentar la productividad y la capacidad productiva del sector; impulsar políticas de apoyo a PYMES y microPYMES; reducir y agilizar la burocracia; e impulsar la internacionalización del sector.

PERSPECTIVA DE LOS FABRICANTES

Tras la presentación del informe, la directora general de Becton Dickinson España y Portugal, Lourdes López; el consejero delegado de Matachana, Manuel Matachana; y el director general de Radiología, Juan Antonio Sánchez, han debatido acerca del papel del sector de fabricación de tecnologías sanitarias desde la experiencia de sus compañías.

Los tres han coincidido en que se trata de un "sector crítico para mantener la sanidad de toda la población", como ha destacado Juan Antonio Sánchez. "Somos un sector que genera una gran capacidad productiva (...) pero, sin embargo, tiene una gran dependencia del extranjero", ha afirmado.

Lourdes López ha recordado que en cualquier desastre natural, aludiendo a situaciones recientes como la pandemia de Covid-19 o la dana, la salud es "esencial". Por ello, ha apuntado que el sector de tecnología sanitaria continuamente necesita contar con un "extra" de producción para afrontar ese tipo de imprevistos y no depender del exterior.

En la misma línea, Manuel Matachana ha insistido en que se trata de un sector "básico, crítico y estratégico", que aporta un notable valor, pero necesita ayudas para seguir creciendo. "Tenemos muchas ganas de generar valor en este país, lo que necesitamos es un poquito más de empuje a nivel institucional", ha subrayado.