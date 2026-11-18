Archivo - Enfermedad piel de mariposa, epidermolisis bullosa - MARÍA CANO/DEBRA - Archivo

MÉRIDA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha autorizado el segundo tratamiento con Vyjuvek para Leire, una paciente extremeña de siete años con piel de mariposa.

Se trata de una noticia "ilusionante" y "llena de esperanza", según destaca la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, que ha reconocido que se encuentran "esperanzados" en que este tratamiento "mejorará la vida de Leire y de su familia".

Además, ante la celebración este miércoles, día 18, de la Comisión Interministerial de Precios en el Ministerio de Sanidad, García Espada confía "en que por fin financien este tratamiento para todos los españoles y que no dependa de su código postal para recibirlo".