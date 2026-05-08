Expertos señalan los anticuerpos conjugados a fármacos como "clave" en la oncología del futuro

Alejandro Martínez. - IOR-PANGAEA ONCOLOGY

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oncología del Instituto Oncológico Rosell (IOR)-Pangaea Oncology en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, Alejandro Martínez, ha subrayado que los anticuerpos conjugados a fármacos (ADC) son una plataforma terapéutica "clave" en la oncología del futuro.

Según Martínez, estos nuevos tratamientos están permitiendo salir "del desierto que ha supuesto durante décadas la quimioterapia estándar" en cáncer de ovario, en el que se están usando actualmente, informa IOR-Pangaea Oncology, informa en un comunicado.

En el caso concreto de estos tumores, el ADC se dirige contra una proteína llamada receptor de folato alfa, presente de forma "especialmente intensa" en aproximadamente el 40% de los casos del subtipo más frecuente del cáncer de ovario, llamado seroso de alto grado.

"Los nuevos diseños de ADC, así como su combinación con otros fármacos disponibles, permitirán incrementar de modo exponencial el arsenal terapéutico para este tumor", señala Martínez.

Los avances recientes en este ámbito incluyen también dos nuevas inmunoterapias aprobadas este 2026 por la agenda reguladora estadounidense (FDA), pembrolizumab y relacorilant, que bloquea la señal del cortisol en la célula tumoral para devolver la sensibilidad a la quimioterapia.

UN CÁNCER "COMPLEJO"

En España se diagnostican cada año entre 3.700 y 3.800 nuevos casos de cáncer de ovario, según las estimaciones de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), y pese a no ser de los más frecuentes, la mayoría se diagnostica en fases avanzadas, cuando el tratamiento "ya es más complejo".

A pesar de su incidencia moderada, presenta una mortalidad elevada, con alrededor de 2.000 defunciones anuales.

"Estas cifras reflejan la necesidad urgente de nuevas estrategias terapéuticas más eficaces. La incidencia y mortalidad por cáncer de ovario es comparable a la de otros tumores con una visibilidad pública más grande, como el carcinoma de mama triple negativo", apunta Martínez.