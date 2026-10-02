Expertos reclaman garantizar la intervención del farmacéutico en la atención domiciliaria

Imagen del Congreso. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), Ilaia Passarani, ha defendido la necesidad de garantizar la intervención del farmacéutico en la atención farmacéutica domiciliaria y ha advertido de que las plataformas comerciales pueden poner en riesgo la sostenibilidad de las farmacias.

"La entrega de medicamentos a domicilio es mucho más que logística, el consejo y el acompañamiento del farmacéutico son esenciales para el uso seguro de los medicamentos y la adherencia a los tratamientos. La expansión de las plataformas comerciales plantea riesgos para la sostenibilidad de una red de farmacias basada en la proximidad, la solidaridad, la libre elección del paciente y la independencia profesional", ha indicado Passarani durante su participación en el 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

Además, ha querido insistir en que "esta red ofrece mucho más que acceso continuado a medicamentos y servicios sanitarios: aporta apoyo y contacto humano a las personas y comunidades más vulnerables. Es una infraestructura crítica cuyo valor sanitario y social quedó patente durante la pandemia, la DANA y el apagón".

Por su parte, el jefe del Departamento de Inspección y Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Manuel Ibarra, ha señalado que en el caso de la atención domiciliaria son las autonomías las que, desde el ámbito regulatorio, deben determinar las condiciones de su implantación en función de las necesidades de cada autonomía.

Así, la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno, ha incidido en que la clave del éxito del modelo español es la colaboración entre la Agencia del Medicamento, el Ministerio de Sanidad y las autonomías para garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Jordi Casas, ha defendido que la profesión debe evolucionar y la pregunta no es tanto "si se puede hacer llegar el medicamento al domicilio, sino cómo hacer llegar la intervención profesional que se realiza en el mostrador al domicilio".

Asimismo, ha explicado que la atención domiciliaria nace para acercar ese valor asistencial y social al paciente en su domicilio en circunstancias de especial vulnerabilidad que impiden al paciente acudir a su farmacia más cercana.

CUPÓN PRECINTO FÍSICO

España continúa dando pasos para la eliminación del cupón precinto físico de los medicamentos y su sustitución por un sistema digital, un hecho que reforzará aún más el carácter asistencial de las farmacias comunitarias al eximirles del recorte de más de 1.100 millones de cupones anuales. Así ha quedado de manifiesto en la mesa 'Futuro de la prestación farmacéutica sin cupón precinto'.

En su intervención, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Hernández, ha señalado que todo el mundo verá como una oportunidad trabajar con otras dinámicas y generar un tiempo que el farmacéutico podrá aprovechar para atender a los pacientes. Además, ha afirmado que el sistema se está preparando con el objetivo de "que cambie lo menos posible el trabajo habitual que existe en las farmacias".

El punto de vista de los farmacéuticos ha llegado de la mano de los presidentes de los Colegios de A Coruña, Cáceres y Madrid. Sara Catrain, de A Coruña, asegura que el cambio al cupón precinto digital es "un paso positivo, pero hay que hacerlo midiendo los tiempos y con un periodo real de convivencia de ambos sistemas".

Para Manuel Martínez del Peral, presidente de Madrid, es fundamental la participación de los Colegios de Farmacéuticos, tanto en el trabajo junto a las administraciones como para ayudar a las farmacias para que "el proceso sea lo sencillo, detectar posibles incidencias y generar soluciones para que no afecte nada a los pacientes".

En esta misma línea Juan José Hernández, de Cáceres, defiende el papel fundamental que van a jugar los Colegios y la necesidad que se arbitre una solución que permita "simplificar al máximo todos los procesos que se llevan a cabo en las farmacias, para que el farmacéutico pueda dedicar más tiempo al paciente".

ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS

Durante la jornada también se ha abordado el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) de la mano de Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. En su opinión, el EEDS es "un cambio de paradigma, pues pone al paciente en el centro, de manera que el paciente pueda acceder y tener el control de sus datos, pero, al mismo tiempo, que esos datos pueden ser accesibles para los sanitarios".

En la mesa debate posterior, la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Marta Galipienzo, ha querido destacar que el EEDS "exige un modelo homogéneo de incorporación de los datos generados en las oficinas de farmacia, tanto los de dispensación como otros datos relevantes recabados en su práctica asistencial, por ejemplo, el control de la adherencia terapéutica o la detección temprana de enfermedades".

Además, ha aconsejado que el modelo debe permitir "una participación activa, eficiente y sencilla de estos establecimientos que captan constantemente datos de salud de un valor incuestionable tanto para su uso primario como el secundario". En todo este proceso la participación de la Organización Farmacéutica Colegial es esencial y garantía de seguridad.