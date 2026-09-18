Expertos en medicina del sueño piden la aprobación del primer fármaco que combate la causa de la narcolepsia

Archivo - Imagen de recurso de una mujer durmiendo. - ABDULLAH DURMAZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Neurofisiología y de la Unidad del Sueño del Hospital de la Ribera (Valencia) y miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES), Javier Puertas, espera que en un periodo de entre seis meses y un año la Agencia Europea del Medicamento (EMA) apruebe 'Orzeyful' (oveporextona), el primer fármaco que combate la causa de la narcolepsia.

"Esperamos que las autoridades europeas y luego las españolas vean que este medicamento va a tener un gran beneficio para los pacientes y a la hora de reducir los costes directos e indirectos asociados al mal control de la enfermedad", ha señalado Puertas en el marco del Día Mundial de la Narcolepsia.

Se estima que entre 15.000 y 25.000 personas en España padecen narcolpesia, aunque los expertos advierten de que la mayoría de ellas están sin diagnosticar. Se trata de un trastorno neurológico crónico del sueño que altera la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia.

Este trastorno se caracteriza por síntomas como los ataques de sueño diurnos repentinos, que pueden hacer que una persona se quede dormida repentinamente; el sueño nocturno fragmentado -con aparición de trastornos como la parálisis de sueño y las alucinaciones-, y los ataques de cataplejía, una pérdida repentina del tono muscular, generalmente provocada por emociones fuertes como la risa o la sorpresa.

Según recuerda la SES, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado recientemente oveporextona, el primer medicamento que aborda la totalidad de los síntomas de la narcolepsia, y el primero también en actuar directamente sobre la causa de la enfermedad.

La aprobación se basa en dos ensayos de fase 3, cuyos resultados han sido publicados en 'The New England Journal of Medicine', que demuestran que el nuevo fármaco mejora significativamente las medidas de vigilia, somnolencia y cataplejía en participantes con narcolepsia en comparación con el placebo.

La sociedad subraya que desde finales del pasado siglo se conoce el mecanismo biológico que causa la enfermedad, la pérdida de neuronas en el hipotálamo que fabrican hipocretina (también llamada orexina), una proteína crucial para regular la vigilia y el sueño REM. Sin embargo, hasta ahora no se había conseguido desarrollar un fármaco que reprodujese el papel de la hipocretina en el cerebro, de forma que los pacientes con narcolepsia se veían obligados a tomar medicamentos diferentes para hacer frente a cada uno de los síntomas del trastorno.

"Llevo 35 años ejerciendo y en todo este tiempo he visto grandes cambios en el tratamiento del ictus, de la migraña, de la esclerosis múltiple, de la epilepsia. Ahora por fin ese cambio radical va a llegar a la narcolepsia. A la gran mayoría de pacientes este fármaco les cambia la vida", ha indicado el neurólogo Álex Iranzo, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Clínic de Barcelona y miembro del grupo de Trastornos del Movimiento y de la Conducta durante el Sueño de la SES.