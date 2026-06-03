Expertos coinciden en la necesidad de prevenir el síndrome cardio-renal-metabólico con una mirada holística

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 expertos de cardiología, nefrología, endocrinología, medicina interna y medicina familiar y comunitaria, con el apoyo de Boehringer Ingelheim, han desarrollado el "primer" consenso Delphi multidisciplinar sobre el síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CRM) en España, en el que se refleja la necesidad de prevenir esta afección con una mirada holística.

El consenso, publicado en 'Journal of Clinical Medicine', surge en un contexto en el que el abordaje de estos pacientes "sigue estando fragmentado" en función de patologías y especialidades, lo que dificulta una atención integral y limita la detección precoz de patologías como la enfermedad renal crónica, que "continúa infradiagnosticada".

Ante esta situación, el nuevo documento busca sentar las bases para establecer un marco de actuación que permita mejorar la práctica clínica y favorecer una atención más integrada y coordinada del paciente con síndrome CRM.

"Una atención integrada y coordinada entre las diferentes especialidades es clave para mejorar la salud de los pacientes que presentan factores de riesgo cardiovasculares por la conexión que existe entre los factores metabólicos, la enfermedad cardiovascular y renal", ha afirmado la médico de familia y coordinadora adjunta del grupo de trabajo Cardiovascular y Diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Teresa Benedito.

El documento alcanzó consenso en el 89 por ciento de las afirmaciones analizadas, un total de 61 recomendaciones relacionadas con la evaluación, el manejo integral y el abordaje terapéutico del síndrome CRM.

Entre los principales consensos alcanzados, destaca el reconocimiento del síndrome CRM como una entidad sistémica compleja, resultado de la interacción entre factores metabólicos, renales y cardiovasculares, estrechamente vinculada al exceso o disfunción del tejido adiposo.

Los expertos también coinciden en que se debe realizar un cribado en pacientes con al menos un factor de riesgo para cualquiera de las afecciones del síndrome CRM, y que los exámenes deben incluir una evaluación física estándar, parámetros metabólicos clave y parámetros de función real y, cuando esté clínicamente indicado, electrocardiografía y ecocardiografía.

ROL DE MEDICINA DE FAMILIA Y DE ENFERMERÍA

Además, se pone en valor el papel de la Atención Primaria (AP), situando a los médicos de familia como primer punto de contacto con el sistema sanitario, coordinadores asistenciales y responsables del seguimiento longitudinal de los pacientes con síndrome CRM, dentro del modelo integrador que contempla el consenso.

También hubo consenso sobre el rol clave de las enfermeras en la anamnesis, exploración física, recomendaciones sobre estilo de vida y educación del paciente, así como en la coordinación con los médicos y en los planes de seguimiento.

"El consenso Delphi marca un camino claro hacia modelos asistenciales en los que el reconocimiento precoz, la estratificación del riesgo y el abordaje coordinado son claves", ha destacado la directora de Medicina de la franquicia cardiovascular, renal y metabólica de Boehringer Ingelheim en España, Arantxa García.

Como parte de la campaña 'Adelántate en el camino', Boehringer Ingelheim ha diseñado una serie de retos para que los profesionales sanitarios que se reunirán en el congreso SEMG, que se celebra del 11 al 13 de junio en Oviedo, puedan experimentar de primera mano la realidad de las personas que conviven con enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, especialmente el impacto que supone vivir simultáneamente con varias de estas condiciones crónicas.