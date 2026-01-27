Experto destaca la necesidad de convertir el gran volumen de datos generados en laboratorio en valor clínico y social

Jornada de conmemoración de los 75 años de Abbott en España. - ABBOTT

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IsISSC), Julio Mayol, ha destacado la necesidad de convertir el gran volumen de datos generados en laboratorio en valor clínico y social para seguir avanzando en innovación sanitaria en España en el futuro próximo.

"La clave para la próxima década, para que los sistemas aprendan y los modelos se actualicen con datos del mundo real, está en apoyarse en estándares de interoperabilidad, una gobernanza clara y una evaluación constante de las tecnologías, permitiendo un mayor diálogo entre las diferentes instituciones y traduciéndose en tratamientos más personalizados para los pacientes", ha señalado en una jornada organizada por Abbott para conmemorar los 75 años de la compañía en España.

El encuentro, que ha reunido a investigadores y expertos en innovación aplicada al sector sanitario para analizar los diferentes hitos que han marcado las más de siete décadas de la compañía en el país y los retos que contribuirán al futuro del sistema sanitario, ha centrado uno de sus ejes en el papel crítico del dato clínico como palanca de innovación.

Los ponentes han coincidido en que factores como la automatización del laboratorio o los modelos predictivos basados en inteligencia artificial (IA) marcarán la próxima etapa de innovación. En este sentido, el jefe del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario San Juan de Alicante, Emilio Flores, ha destacado que apostar por estos aspectos "es invertir directamente en la seguridad del paciente, en sus resultados de salud y en la sostenibilidad del sistema sanitario, al evitar reprocesos y agregar valor".

Por su parte, el estratega de crecimiento B2B y experto en ecosistemas e inteligencia artificial para empresas industriales, Juan Miguel Poyatos Díaz, ha resaltado que el uso de la IA puede ayudar a priorizar listas de espera, predecir riesgos y monitorizar en tiempo real el rendimiento de los modelos en entornos regulados, con ciberseguridad desde el diseño y equipos capaces de hablar a la vez el lenguaje clínico, el de negocio y el de los datos.

75 AÑOS DE ABBOTT EN ESPAÑA

"España cuenta con un sistema sanitario público sólido, talento clínico e investigador de primer nivel y una cultura orientada a la prevención y a la medición de resultados. Ese es el mejor entorno posible para que la innovación tenga impacto real", ha afirmado el gerente general de Abbott en España, Luis García Bahamonde.

Por su parte, el director médico de Abbott, José Luis Portero, ha subrayado que "la historia de Abbott en España es la historia de cómo la ciencia aplicada en el laboratorio, en la nutrición clínica, en el control de una condición crónica o en una terapia mínimamente invasiva puede traducirse en una mayor autonomía, menos complicaciones y mejor calidad de vida para millones de personas".

De cara a los próximos años, la compañía ha enmarcado su trabajo en cuatro pilares, como son una mayor colaboración para escalar lo que funciona, más evidencia para tomar mejores decisiones, más acceso para que la innovación llegue antes a quien la necesita y más sostenibilidad para equilibrar la mejora de la atención con la responsabilidad ambiental.

Un foco clave para Abbott será la expansión de soluciones digitales en salud metabólica y la transformación de los datos procedentes de sensores 'biowearables' en información útil para personas, profesionales sanitarios y para el sistema de salud en sí.