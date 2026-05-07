Archivo - Europa no cumple ODS que busca el fin de VIH y tuberculosis y combatir hepatitis viral e ITS, con 59.000 muertes al año - HAILSHADOW - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha afirmado que Europa no cumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que busca poner fin al VIH y la tuberculosis y combatir la hepatitis viral y las infecciones de transmisión sexual (ITS), ya que estas enfermedades provocan, en conjunto, "59 000 muertes anuales en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE)".

Este continente no se halla "en vías de alcanzar muchos de los indicadores" al respecto, ha indicado a través de un informe por el que ha destacado que "millones de europeos viven con estas enfermedades prevenibles o sufren sus efectos". "Si bien la mortalidad por VIH y tuberculosis ha disminuido, ninguna de las dos tendencias se encamina hacia el logro de los objetivos", ha incidido.

Además, este organismo ha explicado que "las muertes por hepatitis B y C, que representan el 90 por ciento de estas muertes anuales, siguen siendo elevadas y no muestran signos de una tendencia a la baja". "Europa cuenta con las herramientas para erradicar el VIH, la tuberculosis, la hepatitis viral y otras ITS, pero no llegan a todas las personas que las necesitan", ha afirmado al respecto el jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación del ECDC, Bruno Ciancio.

"Se necesita una inversión urgente para ampliar la prevención, las pruebas y el tratamiento", ha continuado, para añadir que "alcanzar los objetivos de 2030 significa salvar miles de vidas". Sobre ello incide este documento, en el que, por cada área de enfermedad, se han evaluado los objetivos relacionados con la incidencia, la prevención, las pruebas, el tratamiento y la mortalidad, lo que ha revelado "avances y desafíos en toda la región".

EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS ESTÁ "MUY POR DEBAJO DEL OBJETIVO DEL 90%"

Este texto ofrece que "muchos países han alcanzado el objetivo del 85 por ciento para la tasa de detección de tuberculosis y han alcanzado o están cerca de alcanzar los objetivos del 95 por ciento de pruebas y tratamiento para el VIH". No obstante, muestra que "el éxito del tratamiento de la tuberculosis está muy por debajo del objetivo del 90 por ciento, con solo el 64 por ciento de los pacientes tratados con éxito".

Junto a ello, señala este informe que "la región está experimentando un aumento drástico de las ITS". "Los datos de vigilancia muestran que los diagnósticos de sífilis se duplicaron y las tasas de gonorrea se triplicaron con creces en la última década", indica, al tiempo que destaca que "los casos de sífilis en recién nacidos (sífilis congénita) también aumentaron casi un 80 por ciento entre 2023 y 2024".

Con todo, el ECDC ha recomendado a los países europeos que se centren "en tres acciones prioritarias para acelerar el progreso hacia los ODS". Así, aboga por "ampliar las intervenciones de prevención específicas, aumentar la eficacia de los servicios de pruebas y tratamientos, y mejorar la disponibilidad de datos de vigilancia y seguimiento de alta calidad para realizar un mejor seguimiento de los progresos y orientar las acciones de salud pública".