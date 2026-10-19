Estudios en vida real respaldan la eficacia de nirsevimab frente a VRS en la reducción de ingresos de lactantes

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudios en vida real desarrollados en Galicia y Andalucía han respaldado la eficacia de la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) con nirsevimab en la reducción de ingresos hospitalarios de lactantes por bronquiolitis y otras infecciones respiratorias asociadas.

Así se desprende de dos investigaciones presentadas en el XIII Congreso de la Asociación Española de Vacunología (AEV), celebrado en Vigo, donde se ha puesto en valor la utilidad de los estudios en vida real para confirmar los beneficios y el perfil de seguridad observados en los ensayos clínicos, evaluar el impacto poblacional de las intervenciones y optimizar futuras estrategias de prevención.

"La generación de evidencia es clave para evaluar las decisiones que tomamos en salud pública. Nos permite comprobar su impacto, poner en valor los resultados obtenidos y aportar información útil tanto para los gestores sanitarios como para los profesionales y la población", ha afirmado el presidente de la AEV, Jaime Jesús Pérez.

Durante el encuentro, se han presentado los resultados de 'NIRSE-GAL', publicados en 'The Lancet'. Según apuntan, en la primera temporada, era necesario inmunizar a 30 lactantes para evitar un ingreso por infección del tracto respiratorio inferior causada por VRS, lo que evidencia su contribución en el menor número de hospitalizaciones de lactantes y menor uso de recursos asistenciales.

El seguimiento posterior ha permitido ampliar el conocimiento del impacto de esta estrategia. En los lactantes inmunizados la temporada previa, se observó una reducción del 55,3 por ciento de las hospitalizaciones durante la segunda temporada y del 80,4 por ciento a los 18 meses de seguimiento tras la administración.

Los resultados del estudio andaluz 'NIRSEGRAND' refuerzan los hallazgos obtenidos en Galicia y, además de confirmar una protección superior al 80 por ciento frente a la hospitalización por bronquiolitis asociada al VRS, muestra una efectividad del 46,4 por ciento frente a las hospitalizaciones por infecciones del tracto respiratorio inferior en la segunda temporada.

Asimismo, detalla una reducción absoluta del 17 por ciento del riesgo de hospitalización por estas infecciones y del 25,4 por ciento en los casos asociados a VRS confirmado, aportando nueva evidencia sobre beneficios que podrían extenderse más allá de la temporada de administración.

El seguimiento longitudinal en vida real está abriendo la puerta a nuevas líneas de investigación para evaluar el posible impacto de la inmunización sobre otros desenlaces de salud respiratoria, como el asma o la otitis.

EVIDENCIA SOBRE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN MAYORES

En el mismo congreso, se han expuesto estudios, también realizados en Galicia y Andalucía, sobre el impacto de la vacunación antigripal de alta dosis más allá de la prevención de la infección en personas mayores. Según se ha destacado, la evidencia que surge de estos trabajos permite valorar el impacto de las decisiones adoptadas y orientar su evolución.

En Andalucía, un análisis retrospectivo de base poblacional realizado en más de 279.000 personas mayores de 80 años muestra reducciones del 34 por ciento en las hospitalizaciones por gripe y del 42,1 por ciento en los casos de gripe confirmada por laboratorio frente a la dosis estándar.

Este estudio también revela la eficacia de la vacuna en protección cardiovascular, con reducciones del 26,4 por ciento en infarto agudo de miocardio, del 32,9 por ciento en ictus y del 26,7 por ciento en tromboembolismo pulmonar.

Por otra parte, el estudio 'GALFLU', integrado en el propio programa público de vacunación de Galicia, que aleatorizó individualmente a más de 134.000 personas de entre 65 y 79 años, muestra una reducción del 23,7 por ciento en las hospitalizaciones por gripe o neumonía y una disminución del 8,4 por ciento en las hospitalizaciones por eventos cardiorrespiratorios en comparación con la vacunación de dosis estándar.

Los expertos han coincidido en que estos resultados están contribuyendo a comprender mejor el impacto de la gripe más allá de la enfermedad respiratoria aguda, reforzando el papel de la vacunación como una herramienta de protección integral para las personas mayores y apoyando decisiones de salud pública como la ampliación progresiva de la vacunación con alta dosis y el desarrollo de modelos de compra basados en resultados.