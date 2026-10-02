Un estudio en vida real muestra una eficacia similar para semaglutida oral e inyectable frente a obesidad

Archivo - Imagen de recurso semaglutida. - MUNRO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de práctica clínica real muestra una pérdida media de peso del 18,5 por ciento a los 18 meses de tratamiento con semaglutida inyectable y del 18 por ciento en el mismo período con semaglutida oral, revelando una eficacia comparable entre ambas opciones terapéuticas en adultos con obesidad que recibieron el tratamiento farmacológico combinado con una intervención estructurada en el estilo de vida.

El proveedor de servicios de salud digital Yazen ha presentado estos resultados en la 62ª Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés). El estudio retrospectivo de cohortes incluyó a 16.940 pacientes de toda Europa, de los que 12.364 iniciaron tratamiento con semaglutida inyectable y 4.576 con semaglutida oral.

Debido a cambios en el tratamiento o al final del período de estudio, 1.190 pacientes del grupo de tratamiento inyectable y 359 pacientes del grupo de tratamiento oral aportaron datos específicos de la formulación a los 18 meses.

El análisis evaluó el peso corporal, el índice cintura-altura y distintos biomarcadores metabólicos durante 18 meses, teniendo en cuenta las diferencias en edad, sexo, índice de masa corporal (IMC) inicial y presencia de diabetes.

Además de los resultados en pérdida de peso, ambos grupos mostraron reducciones similares de la adiposidad central, medida mediante el índice cintura-altura, así como mejoras en los niveles de HbA1c y triglicéridos.

La retención fue del 62,1 por ciento entre los pacientes que iniciaron semaglutida inyectable y del 60,8 por ciento entre aquellos que comenzaron con semaglutida oral. A los 18 meses, las dosis medias fueron de 0,85 miligramos (mg) semanales para la semaglutida inyectable y de 13,4 mg diarios para la semaglutida oral.

"La obesidad es una enfermedad crónica y, para que un tratamiento a largo plazo sea eficaz, debe poder integrarse en la vida cotidiana. Estos resultados aportan evidencia relevante de que la vía de administración no tiene por qué determinar el resultado clínico. Ofrecer a pacientes y profesionales sanitarios más opciones puede ayudarnos a personalizar el tratamiento y favorecer su continuidad a lo largo del tiempo", ha señalado el profesor asociado, médico especialista sénior en Endocrinología y cofundador de Yazen Health, Martin Carlsson.

Al tratarse de un estudio observacional, el análisis no permite establecer que ambas formulaciones sean equivalentes ni demostrar una relación causal. Las mediciones de peso y cintura fueron autodeclaradas. Los autores utilizaron modelos longitudinales ajustados para tener en cuenta las diferencias basales observadas y las variaciones en el seguimiento.