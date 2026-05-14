Un estudio relaciona la pérdida de peso con 'Ozempic' y 'Mounjaro' con una reducción del riesgo de tres enfermedades

Archivo - Pluma inyectora de insulina - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) que se presentará en el Congreso Europeo sobre Obesidad de este año (ECO 2026, Estambul, Turquía, del 12 al 15 de mayo) demuestra que, tras el tratamiento de la obesidad o la diabetes, o ambas, con fármacos basados en incretinas, tanto perder más peso como perder menos, y perder poco peso en comparación con ganarlo, conllevan un riesgo relativamente menor de padecer afecciones relacionadas con la obesidad.

En ensayos aleatorizados, los tratamientos basados en el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) (semaglutida/liraglutida) y los agonistas duales GLP-1/GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa) (tirzepatida) conducen a una reducción de peso y a una disminución del riesgo de resultados clínicos adversos.

En la práctica clínica habitual, la interrupción de los tratamientos basados en GLP-1 es frecuente y existe una heterogeneidad considerable en la variación de peso. No está bien establecido si la variación de peso en la práctica clínica tras el inicio del tratamiento con GLP-1 se asocia con un riesgo posterior de resultados clínicos adversos. Por ello, los autores investigaron este riesgo.

Utilizando Optum Market Clarity, una base de datos de reclamaciones y registros médicos electrónicos con sede en EEUU, los autores calcularon el cambio del IMC durante el primer año después del inicio del tratamiento basado en GLP-1 (liraglutida, semaglutida, tirzepatida) entre enero de 2021 y junio de 2024 y evaluaron las asociaciones con los resultados clínicos posteriores hasta junio de 2025.

El cambio del IMC durante el primer año se definió como el cambio desde el valor basal hasta el IMC medio de todas las mediciones desde los 275 hasta los 455 días posteriores al inicio. Posteriormente, evaluaron la asociación del cambio del IMC con el riesgo de artrosis incidente, enfermedad renal crónica (ERC), apnea obstructiva del sueño (AOS) e insuficiencia cardíaca, y estimaron los cocientes de riesgo (CR) después del ajuste por características demográficas y clínicas. Se excluyeron los pacientes que experimentaron un resultado antes de sus mediciones de IMC de seguimiento.

El estudio incluyó a 67.841 (75,6%) pacientes que iniciaron tratamiento con semaglutida, 15.661 (17,5%) con tirzepatida y 6.216 (6,9%) con liraglutida. Al inicio del tratamiento, la edad media era de 57,5 años y el IMC de 34,7 kg/m2, y el 61% tenía diabetes tipo 2. En general, la mitad (50,1%) de los pacientes interrumpieron el tratamiento con GLP-1, definido como un periodo de 60 días o más sin medicación, en el plazo de un año desde su inicio. El estudio analizó a toda la cohorte en función de la cantidad de peso perdido, independientemente de si continuaron o interrumpieron la terapia.

En el año siguiente al inicio del tratamiento, el 27%, el 22,4%, el 14,1% y el 15,8% de los pacientes presentaron reducciones del IMC de menor 5%, del 5% a menor 10%, del 10% a menor 15% y igual 15%, respectivamente, mientras que el 20,8% experimentó un aumento del IMC. La tasa de incidencia por cada 1.000 personas-año durante el seguimiento medio posterior de 11 meses (es decir, los 11 meses posteriores al año inicial de tratamiento) fue de 21,4 para artrosis, 21,1 para la ERC, 20,3 para la AOS y 3,9 para la insuficiencia cardíaca.

En comparación con los pacientes con una reducción del IMC de 0 a 5%, las probabilidades para aquellos que experimentaron una reducción del IMC de al menos el 15% fueron un 37% menores para la artrosis, un 30% menores para la ERC, un 69% menores para la AOS y un 32% menores para la insuficiencia cardíaca (todos los resultados fueron estadísticamente significativos, excepto el de la insuficiencia cardíaca).

La probabilidad de que los pacientes con un aumento del IMC presentaran estos resultados, en comparación con una persona con una reducción del IMC de entre el 0% y el menor 5%, fue un 10% mayor para la artrosis (una tendencia, no estadísticamente significativa), un 14% mayor para la ERC (con significación marginal), un 22% mayor para la AOS y un 69% mayor para la insuficiencia cardíaca (ambas estadísticamente significativas) (véase la figura del resumen completo).

"En este estudio de la vida real, donde la mitad de los pacientes interrumpieron el tratamiento con GLP-1 en el plazo de un año tras su inicio, no perder peso se asoció con peores resultados clínicos, mientras que las mayores reducciones se asociaron con menores riesgos. Estos hallazgos resaltan la importancia clínica potencial de lograr y mantener la pérdida de peso tras el inicio del tratamiento con GLP-1", concluyen.