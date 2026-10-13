Un estudio pide cautela sobre el posible efecto protector del ácido fólico frente al suicidio

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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigaciones recientes sugieren que la suplementación con ácido fólico (vitamina B9) podría reducir el riesgo de intentos de suicidio. Sin embargo, un estudio del Instituto Karolinska (Suecia) a nivel nacional, presentado en el congreso anual del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP) que se celebra en Munich (Alemania), plantea dudas sobre los beneficios de la suplementación, ya que el ácido fólico parece afectar de manera diferente a hombres y mujeres y a distintos grupos de edad.

El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, desempeña un papel importante en la síntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Se ha relacionado el nivel de ácido fólico con la depresión, la inflamación y el comportamiento suicida.

En 2022, un amplio estudio estadounidense publicado en 'JAMA Psychiatry' informó que los periodos cubiertos por recetas de ácido fólico se asociaron con una reducción del 44% en los intentos de suicidio y los episodios de autolesión intencional, lo que generó un gran interés en la prescripción de ácido fólico a grupos vulnerables.

Este nuevo estudio sueco examinó si la dispensación de ácido fólico estaba asociada con la ideación suicida en adultos jóvenes según su edad y sexo. Los investigadores analizaron datos nacionales disponibles públicamente de las 21 regiones suecas durante un período de 16 años, de 2006 a 2021, que incluían 3.463 muertes relacionadas con el suicidio entre personas de 20 a 29 años. De estas muertes, 2.693 se clasificaron como suicidio y 770 como muertes por causas de intención indeterminada.

Entre los hombres, los resultados no mostraron una tendencia clara. La dispensación anual de ácido fólico en hombres de 20 a 24 años se asoció con una mayor incidencia de suicidios que en el grupo de menor edad. Sin embargo, la dispensación de ácido fólico en hombres de 25 a 29 años se asoció con una disminución de los suicidios. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre las mujeres.

"Nuestros resultados no deben interpretarse como evidencia de que el ácido fólico aumenta el riesgo de suicidio", advierte el profesor Jussi Jokinen, del Instituto Karolinska, quien dirigió el estudio. "Lo que sí sugieren es cautela. Las asociaciones observacionales entre las prescripciones y el comportamiento suicida pueden ser difíciles de interpretar, ya que las personas que reciben un tratamiento pueden diferir significativamente de quienes no lo reciben".

Los autores afirman que los hallazgos son particularmente relevantes porque el ácido fólico es económico, de fácil acceso y biológicamente plausible como intervención para la reducción del suicidio. Sin embargo, enfatizan que el estudio sueco, al igual que el artículo de JAMA de 2022, fue observacional, por lo que los hallazgos deben contextualizarse y tratarse con cautela.

El presente estudio comparó patrones regionales en lugar de realizar un seguimiento individual de personas que tomaron o no ácido fólico. Por consiguiente, no puede determinar si el ácido fólico en sí mismo afectó el riesgo de suicidio de cada individuo.

Una posible explicación es el sesgo de indicación: el ácido fólico se prescribe por diversas razones, y algunas de las circunstancias médicas, psiquiátricas o conductuales que llevan a la suplementación pueden estar relacionadas con el riesgo de suicidio. En ese caso, la prescripción de ácido fólico puede ser, en ocasiones, un indicador de problemas de salud subyacentes, en lugar de la causa del resultado observado.

Estas limitaciones implican que los hallazgos deben interpretarse como una señal para futuras investigaciones, no como evidencia de un efecto causal beneficioso o perjudicial de la suplementación con ácido fólico.

Trabajos anteriores plantearon la importante posibilidad de que el ácido fólico pudiera estar asociado con una reducción del comportamiento suicida.

"Nuestro estudio no contradice directamente esos trabajos, ya que las poblaciones, los resultados y los diseños de estudio son diferentes: demuestra que la situación no es tan sencilla. Antes de que se pueda hablar del ácido fólico como estrategia de prevención del suicidio, necesitamos estudios longitudinales a nivel individual que puedan explicar por qué se prescribió y las características clínicas de los pacientes. Esto significa que aún no hay una conclusión definitiva", explica profesor Jokinen.

Estos hallazgos no deberían provocar cambios en el uso clínico del ácido fólico. En particular, no deben interpretarse como evidencia de que el ácido fólico aumenta el riesgo de suicidio. Más bien, sugieren que los médicos e investigadores deben ser cautelosos al interpretar las asociaciones entre las prescripciones de ácido fólico y los resultados suicidas como evidencia de un efecto protector directo.

"Nuestro siguiente paso clave es la investigación longitudinal a nivel individual que vincule las prescripciones de ácido fólico con las indicaciones de tratamiento, los diagnósticos psiquiátricos y médicos, otros medicamentos, el consumo de sustancias e, idealmente, las mediciones biológicas de folato. Dichos estudios ayudarían a determinar si las asociaciones observadas reflejan un efecto del ácido fólico en sí mismo o características de los pacientes a quienes se les prescribe", concluye.