Un estudio muestra una eficacia del 94% en el tratamiento antiviral para pacientes Covid-19 en domicilio

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital Universitario de Torrejón sobre la eficacia del tratamiento antiviral (remdesivir) en pacientes con Covid-19 tratados en domicilio ha mostrado una eficacia del 94%, según ha apuntado el centro hospitalario.

La investigación, que lleva por nombre RemdeDOM, ha sido llevada a cabo las unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD) y de Medicina Interna entre los pacientes que presentaban esta patología entre 2021 y 2024 mientras eran atendidos en sus casas por profesionales del centro.

"Hemos comprobado que este tratamiento, administrado por vía intravenosa en 78 pacientes con Covid-19 moderado o severo, es seguro y que la mayoría de ellos han sido dados de alta gracias a él porque se han curado", explica Manuel Mirón, jefe de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, Manuel Mirón.

El estudio también pretendía identificar la causa del porcentaje restante de pacientes, un 6%, que tuvo que ser reingresado en el hospital "por una evolución inadecuada". Así, se analizaron múltiples factores como la edad, las comorbilidades o parámetros analíticos como la ferritina, las transaminasas o los leucocitos, tradicionalmente relacionados con una peor evolución de la enfermedad.

"Solo hemos encontrado asociación entre los pacientes con inmunodepresión y el reingreso en el hospital. Aun así, el 75% de estos pacientes inmunodeprimidos con Covid-19 incluidos en el estudio se curaron y no tuvieron que ser reingresados en el centro", explica el doctor Mirón.

En total, son 12 los autores de este trabajo, que indica que remdesivir es un fármaco muy seguro para administrarlo a nivel domiciliario. Además, "el hecho de poder atender a los pacientes en sus casas no solo es más cómodo para los enfermos, sino que adicionalmente permite a mejorar los recursos en el hospital", puntualiza el doctor.