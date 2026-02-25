Un estudio identifica un fármaco "eficaz y seguro" para reducir la migraña en niños y adolescentes

El equipo del VHIR a cargo del estudio. - VHIR

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrado que el fármaco fremanezumab es "eficaz y seguro" para reducir la frecuencia de la migraña en niños y adolescentes.

La jefa del Servicio de Neurología y de la Unidad de Cefalea del Vall d'Hebron, Patricia Pozo-Rosich, ha explicado a Europa Press que, hasta ahora, en ese grupo de edad no se tenían tratamientos preventivos que hubiesen demostrado eficacia contra placebo.

Los resultados, publicados en 'The New England Journal of Medicine', apuntan a una reducción de los días mensuales de migraña en los grupos estudiados, y podrían "revolucionar" el curso de la enfermedad.

LA ENFERMEDAD "MÁS DISCAPACITANTE"

Pozo-Rosich ha apuntado que la migraña afecta a lo largo de la vida, pero durante la infancia y la adolescencia se considera la enfermedad neurológica "más discapacitante".

"A esa edad, sobre todo en la adolescencia y durante los primeros años de la vida adulta, definimos nuestra vida futura, tomamos decisiones muy importante sobre relaciones, parejas o en el mundo laboral o académico. Si tienes una enfermedad que te está minando la calidad de vida, eso condiciona que tomes ciertas decisiones, y genera retraso en el tratamiento", ha detallado la médica.

Ha apuntado que la prevención de la migraña también debe tener en cuenta la educación, la comprensión de la enfermedad y el estilo de vida: estudios previos en Catalunya habían correlacionado la prevalencia de migraña con menos actividad física, peor alimentación y mal uso de las pantallas.

EL FREMANEZUMAB

El fremanezumab es un anticuerpo monoclonal diseñado específicamente para actuar sobre el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), una molécula clave el desarrollo de los ataques de migraña.

En adultos, este fármaco ya ha demostrado ser eficaz en la prevención de la migraña con un buen perfil de seguridad, aunque todavía debe pasar los procesos reguladores correspondientes para su aprobación específica en edad pediátrica.

El estudio ha comparado el número de días de migraña antes del tratamiento, y 3 meses después, en más de 230 pacientes de entre 6 y 17 años, con el objetivo de evaluar la reducción del número de días de migraña al mes, así como otras variables relacionadas con la respuesta clínica y seguridad del tratamiento.

MENOS DÍAS DE MIGRAÑA

Los resultados muestran que los niños y adolescentes tratados con fremanezumab experimentaron una reducción significativamente mayor del número de días de migraña, con una disminución de 2,5 días frente al grupo placebo, en el que fue de 1,4 días.

Además, alrededor del 47% de pacientes del grupo tratado alcanzó una reducción de al menos el 50% de los días de migraña, en comparación con aproximadamente el 27% de los pacientes del grupo placebo.

Según Pozo-Rosich, el fármaco debería administrarse en personas que tienen entre 4 y 14 días de migraña al mes, y no sería eficaz en el 100% de niños y adolescentes, sino más bien en un 60-70%.

REVOLUCIONAR EL CURSO DE LA ENFERMEDAD

La doctora ha asegurado que este tipo de tratamiento "podría revolucionar el curso de la enfermedad", ya que cambiaría cómo los niños y adolescentes con migraña llegan a la edad adulta: actualmente, a menudo lo hacen después de años de no controlarla, lo que hace que luego el manejo y control sea mucho peor.

En España, el fármaco ya está aprobado para adultos, y ahora deberá ampliarse la indicación para los más jóvenes, definiendo bajo qué condiciones se financiará a este grupo, algo que ya se ha hecho en Estados Unidos y a nivel europeo.