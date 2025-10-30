Un estudio halla una terapia con "mayor eficacia" que la estándar en cáncer de mama metastásico

Archivo - La jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Vall d’Hebron y del Grupo de Cáncer de Mama del VHIO, miembro del comité directivo del estudio, Cristina Saura. - VHIO - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ensayo clínico fase 3 Destiny-Breast09, con participación del Grupo de Cáncer de Mama del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) de Barcelona, ha identificado una nueva combinación terapéutica en primera línea con "mayor eficacia" que el tratamiento en cáncer de mama Her2+ metastásico.

El trabajo, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', ha demostrado que la combinación del anticuerpo conjugado trastuzumab deruxtecan con el anticuerpo monoclonal pertuzumab mejora la supervivencia libre de progresión en pacientes con este tipo de cáncer que no habían recibido previamente otros tratamientos dirigidos contra Her2 o quimioterapia, informa el Vhio en un comunicado de este miércoles.

Es "el primer estudio" que muestra beneficios de una nueva combinación experimental que se usa desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada y que supera el tratamiento estándar establecido hace más de una década para estas pacientes.

El cáncer de mama Her2+ representa aproximadamente el 20% de los tumores de mama, y su crecimiento especialmente agresivo es debido sobre todo a la sobreexpresión de la proteína Her2.

REDUCCIÓN DEL 44%

Los resultados del estudio, presentados durante el último congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (Asco), muestran una mediana de supervivencia libre de progresión de 40,7 meses en las pacientes tratadas con la combinación experimental frente a los 26,9 meses en las que recibieron el tratamiento estándar, lo que supone una reducción del riesgo de progresión o muerte del 44%.

La tasa de respuesta objetiva de trastuzumab deruxtecan más pertuzumab fue del 85,1% y la mediana de duración de respuesta en este grupo de pacientes fue de más de 3 años (39,2 meses).