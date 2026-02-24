Un estudio descubre que un fármaco para tratar la obesidad ayuda a mejorar el metabolismo

Equipo de investigadores - UB

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha descubierto que el fármaco tirzepatida, aprobado para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, ayuda a mejorar el metabolismo además de perder peso, informa la Universitat de Barcelona (UB) en un comunicado este martes.

Ha sido liderado la investigadora Ramón y Cajal Marion Peyrou, de la Facultad de Biología y el Institut de Biomedicina de la UB (IBUB), el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) y el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

La investigación, hecha con ratones, muestra que el fármaco tiene "un impacto directo" en la mejora del metabolismo por la activación del tejido adiposo marrón, un tipo de grasa especializada en el gasto energético.

Según los investigadores, estos resultados "ayudan a comprender mejor los mecanismos de acción de la tirzepatida y abren nuevas vías para desarrollar tratamientos más integrales contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas".

"No solo hace disminuir el peso corporal, sino que también tiene efectos beneficiosos en el metabolismo. El tejido adiposo marrón activo quema glucosa y grasas en el organismo, lo que contribuiría a su efecto positivo no solo en la reducción del peso corporal, sino también en la disminución de los niveles de glucosa y grasas en la sangre, y mejoraría el metabolismo", destaca la investigadora.