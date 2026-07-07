Un estudio concluye que reducir los opioides de forma gradual es tan eficaz como hacerlo con apoyo psicológico

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MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y colaboradores ha analizado el uso de opioides antes y después de la pandemia en adultos mayores.

Para ello, asignaron aleatoriamente a 562 adultos con dolor crónico que recibían una dosis diaria equivalente de morfina (MEDD) de 10 o más en 11 centros de Estados Unidos entre 2018 y 2023 a recibir una de tres estrategias de reducción gradual de opioides: reducción gradual de opioides centrada en el paciente (solo reducción gradual), reducción gradual combinada con TCC (reducción gradual más TCC para el dolor) y reducción gradual combinada con un programa de autocontrol del dolor crónico (reducción gradual más CPSMP).

El resultado principal, publicado en 'Annals of Internal Medicine' fue el éxito de la reducción gradual, que se definió como reducir el uso de opioides al menos a la mitad en 12 meses sin empeorar el dolor o reducir el dolor sin aumentar el uso de opioides.

Las tasas de éxito de la reducción gradual a los 12 meses fueron del 50,9% para el grupo de solo reducción gradual, del 48,6% para el grupo de reducción gradual más TCC para el dolor y del 44,5% para el grupo de reducción gradual más CPSMP, lo que indica que las intervenciones conductuales adicionales no mejoraron los resultados de la reducción gradual en comparación con la reducción gradual sola.

Sin embargo, los participantes que recibieron TCC experimentaron menos efectos adversos, incluidos síntomas de abstinencia, lo que sugiere que puede ayudar a que la reducción gradual de la dosis sea más tolerable, aunque no aumente la probabilidad de éxito.