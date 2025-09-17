Un estudio concluye que los antidepresivos pueden ser seguros en el trastorno bipolar

Archivo - El equipo del Clínic-Idibaps a cargo del estudio. - CLÍNIC-IDIBAPS - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del instituto de investigación Clínic-Idibaps de Barcelona ha concluido que los antidepresivos pueden ser seguros en el tratamiento del trastorno bipolar, y no aumentan significativamente el riesgo de cambio de depresión a manía.

El trabajo, publicado en la revista 'eClinicalMedicine', constituye la primera revisión sistemática en red sobre el cambio de manía después del tratamiento con antidepresivos en la fase aguda de la depresión bipolar, informa el Idibaps en un comunicado de este miércoles.

Los investigadores han analizado todos los ensayos clínicos aleatorizados publicados hasta ahora que han evaluado el riesgo de cambio a manía después del tratamiento con depresión bipolar, y han podido sintetizar "de forma robusta" la evidencia disponible.

Aunque los resultados muestran que, en general, los antidepresivos no se asocian a un incremento del riesgo de cambio a manía, se han identificado "algunas excepciones puntuales", y el riesgo puede varian según el tipo de fármaco y si se administra solo o combinado.

El coautor del estudio Vincenzo Oliva explica que el trabajo no solo aporta datos, sino que "abre la puerta a una medicina más personalizada, donde las decisiones terapéuticas se tomen teniendo en cuenta las características específicas de cada paciente".