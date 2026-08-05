Un estudio asocia el uso prolongado de tadalafilo para la próstata con un mayor riesgo de glaucoma

Archivo - Cáncer de próstata - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio observacional ha asociado el uso prolongado de tadalafilo, un medicamento empleado para tratar los síntomas del tracto urinario inferior relacionados con el agrandamiento de la próstata, con un mayor riesgo de glaucoma y otras alteraciones oculares.

Los investigadores, que publican sus resultados en la revista British Journal of Ophthalmology, subrayan, no obstante, que el trabajo no demuestra una relación de causa y efecto y consideran que serán necesarias nuevas investigaciones para confirmar estos hallazgos.

El estudio analizó datos de 73.854 hombres de 40 años o más procedentes de la red internacional TriNetX. Tras comparar a pacientes tratados con tadalafilo durante un máximo de cinco años con otros que no recibieron este tipo de fármacos, los autores observaron que los primeros presentaban un 22 por ciento más de riesgo de desarrollar glaucoma, un 32 por ciento más de hipertensión ocular, un 33 por ciento más de glaucoma primario de ángulo abierto y un 33 por ciento más de probabilidades de iniciar tratamiento para esta enfermedad.

Los investigadores explican que el tadalafilo pertenece al grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), medicamentos que ya se habían relacionado anteriormente con distintos problemas oculares, aunque la evidencia sobre su asociación con el glaucoma era limitada y contradictoria.

Tras ajustar los resultados por factores como la edad, el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad o el uso de otros medicamentos, la asociación se mantuvo en distintos análisis, especialmente entre hombres mayores de 50 años.

HALLAZGOS NO CONTRAINDICAN EL USO DEL MEDICAMENTO

Pese a ello, los autores insisten en que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación causal. Además, reconocen limitaciones, como la imposibilidad de conocer con precisión la adherencia al tratamiento o los cambios en las prescripciones a lo largo del tiempo.

Aun así, consideran que los resultados respaldan la conveniencia de realizar una evaluación oftalmológica inicial y un seguimiento periódico en pacientes que reciben tadalafilo durante largos periodos, especialmente si presentan factores de riesgo de glaucoma, como antecedentes familiares, hipertensión ocular o miopía elevada.

Los investigadores recalcan, por último, que estos hallazgos no contraindican el uso del medicamento, sino que ponen de relieve la necesidad de vigilar la salud ocular de los pacientes mientras continúan las investigaciones sobre los posibles mecanismos que expliquen esta asociación.