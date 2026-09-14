Un estudio alerta de la elevada exposición de personas con deterioro cognitivo a fármacos potencialmente inapropiados

Archivo - Polimedicación. - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Ace Alzheimer Center Barcelona ha alertado de la elevada exposición de personas con deterioro cognitivo a fármacos potencialmente inapropiados o asociados a deterioro cognitivo, después de detectar que el 61,6 por ciento de los pacientes estaba expuesto al menos a un medicamento de este tipo.

La investigación, que ha analizado de forma retrospectiva a 2.379 personas que acudieron por primera vez a Ace para una evaluación cognitiva entre enero de 2024 y abril de 2025, eleva este porcentaje hasta el 74,5 por ciento entre quienes presentaban polifarmacia y hasta el 88,5 por ciento entre quienes tomaban 10 o más medicamentos.

Desde ACE han explicado que, en personas mayores y especialmente en aquellas con deterioro cognitivo, determinados medicamentos pueden tener efectos sobre el sistema nervioso central y afectar al rendimiento cognitivo. El estudio destaca, entre otros, la elevada presencia de benzodiacepinas y fármacos con efecto anticolinérgico, grupos que pueden estar relacionados con alteraciones cognitivas.

Asimismo, algunos efectos cognitivos relacionados con los medicamentos pueden mimetizar o agravar los síntomas de un proceso neurodegenerativo y añadir complejidad al diagnóstico. Por ello, los autores han subrayado la necesidad de revisar de forma sistemática el tratamiento farmacológico de estos pacientes.

El estudio, publicado en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', también advierte del considerable número de pacientes que toman varios medicamentos de forma simultánea. En concreto, el 67 por ciento de personas analizadas tomaba cinco o más medicamentos, mientras que el 21 por ciento seguía 10 o más tratamientos, lo que se conoce, respectivamente, como polifarmacia e hiperpolifarmacia.

REVISAR LOS TRATAMIENTOS CON FRECUENCIA

Los hallazgos no implican que tomar muchos medicamentos sea necesariamente inadecuado, puesto que puede estar justificado por la presencia de distintas enfermedades y necesidades clínicas. Sin embargo, los autores han destacado que el reto está en comprobar de forma periódica que cada tratamiento continúa estando indicado, valorar posibles interacciones y ajustar las dosis cuando sea necesario.

En este sentido, el estudio recoge que un 20,8 por ciento de los pacientes con polifarmacia presentaba una función renal alterada, un factor relevante para la eliminación de determinados fármacos. El director de ensayos clínicos e investigador de Ace, Xavier Morató, autor del estudio, ha destacado que el alto porcentaje de polifarmacia y exposición a medicamentos potencialmente inapropiados "no significa que estos tratamientos sean la causa del deterioro" cognitivo, "pero sí que su revisión puede ser especialmente relevante para evitar efectos adversos y mejorar la seguridad y la calidad de la atención".

Los autores del estudio han empleado inteligencia artificial (IA) para analizar la información sobre los medicamentos que toma cada paciente, ya que estos datos no se registran siempre de forma estructurada, sino que en ocasiones puede aparecer en el texto libre de las historias clínicas.

La herramienta utilizada, el modelo de lenguaje Mistral 7B, permite convertir esta información dispersa en una visión global de la exposición farmacológica de cada paciente, facilitando la identificación de posibles riesgos asociados a la medicación y su abordaje.

"Necesitamos una atención que mire al paciente en su conjunto. La inteligencia artificial puede ayudarnos a ordenar y hacer visible información que hasta ahora era difícil de analizar, pero la decisión de mantener, ajustar o retirar un tratamiento debe seguir siendo clínica", ha señalado la directora médica de Ace Alzheimer Center Barcelona y autora participante en el estudio, Mercè Boada.