¿Las estatinas pueden reducir el riesgo de un segundo ictus?

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas que han sufrido un ictus y que toman estatinas, medicamentos para reducir el colesterol pueden tener un menor riesgo de sufrir otro, especialmente un ictus isquémico, en comparación con las personas que también han sufrido una hemorragia intracerebral pero que no tomaban estatinas, según un nuevo estudio publicado en la edición online de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología.

"En investigaciones anteriores se habían obtenido resultados contradictorios sobre el riesgo de ictus en personas que toman estatinas y ya han sufrido un ictus hemorrágico, por lo que lo evaluamos más a fondo --explica el autor del estudio, David Gaist, de la Universidad del Sur de Dinamarca y miembro de la Academia Americana de Neurología--. Analizamos si el uso de estatinas después de un ictus hemorrágico está asociado con el riesgo de cualquier ictus adicional, incluidos tanto los causados por hemorragias como por coágulos sanguíneos. Descubrimos que los que usaban estatinas tenían un menor riesgo de ictus, sobre todo de ictus isquémico, mientras que no había cambios en el riesgo de ictus hemorrágico".

Para el estudio, que contó con el apoyo de la Fundación Novo Nordisk, los investigadores analizaron los historiales médicos de Dinamarca e identificaron a 15.151 personas que habían sufrido un primer ictus hemorrágico. Las personas fueron seguidas desde 30 días después de su primer ictus hemorrágico hasta la primera aparición de otro ictus, la muerte o el final del seguimiento, que duró una media de 3,3 años. Los investigadores utilizaron datos de prescripción para determinar la información sobre el uso de estatinas.

A continuación, compararon a 1.959 personas que sufrieron otro ictus con 7.400 personas que no sufrieron otro ictus y que eran similares en edad, sexo y otros factores. De los que sufrieron otro ictus, 757 personas, es decir, el 39%, tomaron estatinas, frente a 3.044 personas, es decir, el 41%, de los que no sufrieron un segundo ictus. Tras ajustar por factores como la hipertensión, la diabetes y el consumo de alcohol, el uso de estatinas se asoció a un riesgo un 12% menor de sufrir otro ictus.

A continuación, compararon a 1.073 personas que habían sufrido un ictus isquémico con 4.035 que no habían sufrido otro. De los que sufrieron un ictus isquémico, 427 personas, es decir, el 40%, tomaron estatinas, frente a 1687 personas, es decir, el 42%, de los que no sufrieron otro ictus. Tras ajustar por factores similares, el uso de estatinas se asoció a un riesgo un 21% menor de sufrir un ictus isquémico tras el ictus hemorrágico inicial.

También compararon a 984 personas que sufrieron otro ictus hemorrágico con 3.755 personas que no sufrieron otro ictus. De los que sufrieron un ictus hemorrágico recurrente, 385 personas, es decir, el 39%, tomaron estatinas, frente a 1.532 personas, es decir, el 41%, de los que no sufrieron otro ictus. Tras los ajustes, los investigadores no hallaron relación entre el uso de estatinas y el ictus hemorrágico recurrente.

"Los resultados de nuestro estudio son una buena noticia para las personas que toman estatinas y han sufrido un ictus hemorrágico --subraya Gaist--. Aunque hemos observado un menor riesgo de sufrir otro ictus, es importante señalar que, al examinar los datos con más detenimiento, ese menor riesgo se refería al ictus isquémico. Sin embargo, no encontramos un mayor riesgo de ictus hemorrágico. Se necesitan más estudios para confirmar nuestros hallazgos".

Una limitación del estudio es que sólo incluyó a la población danesa, compuesta principalmente por personas de ascendencia europea, y puede no ser generalizable a personas de otras poblaciones.