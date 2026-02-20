España y Reino Unido lideran una iniciativa para reducir la huella ambiental de los medicamentos

Archivo - Medicamentos. - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empresas de España y Reino Unido se han unido a otros países europeos en la iniciativa 'Eternal', financiada por el programa Horizonte Europa, para impulsar soluciones prácticas basadas en inteligencia artificial (IA) que permitan reducir el impacto ambiental de los medicamentos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Numerosos estudios han identificado la presencia de cientos de compuestos farmacéuticos y sus metabolitos en suelos y sistemas acuáticos de todo el mundo, con potenciales efectos negativos sobre los ecosistemas y la salud humana. 'Eternal' busca desarrollar soluciones tecnológicas para abordar este reto.

El proyecto europeo, que reúne a 16 organizaciones de toda Europa, aplica fotónica, digitalización avanzada, química verde y mecanoquímica para transformar la fabricación farmacéutica hacia procesos más sostenibles.

De este modo, los participantes han logrado desarrollar tecnologías, como los gemelos digitales y los algoritmos de monitorización predictiva basados en IA, que ofrecen un valor práctico inmediato para las empresas, permitiéndoles modernizar sus instalaciones productivas sin comprometer la calidad ni la seguridad.

"La estrecha colaboración entre socios de España y el Reino Unido está convirtiendo la investigación y la innovación de primer nivel en un impacto real a través de Horizonte Europa", ha señalado el ministro de Estado de Ciencia, Investigación e Ennovación del Reino Unido, Patrick Vallance, quien ha puesto en valor las empresas innovadoras con las que cuenta España.

Desde Reino Unido, Britest ha facilitado talleres de cocreación, conectando las necesidades industriales con las capacidades tecnológicas y garantizando el desarrollo de soluciones prácticas y aplicables. AstraZeneca ha aportado conocimientos clave sobre producción farmacéutica escalable.

A su vez, Quotient Sciences ha apoyado la cocreación y validación de plataformas flexibles basadas en PAT, adaptadas a los requisitos de la industria. El UK Centre for Ecology & Hydrology ha proporcionado evaluaciones avanzadas de riesgo ambiental, orientando el proyecto hacia prácticas de fabricación más sostenibles.

En España, la empresa de alta tecnología Iris, con sede en Barcelona, ha desarrollado herramientas digitales de control de procesos que permiten la monitorización en tiempo real de la producción farmacéutica mediante sensores fotónicos y modelos basados en inteligencia artificial. Estas tecnologías facilitan la optimización de procesos, la reducción de residuos y el cumplimiento de elevados estándares de calidad y sostenibilidad en todas las fases de la fabricación.

Más allá de la mejora de los procesos productivos, el proyecto también genera información valiosa para empresas y responsables políticos, ayudándoles a tomar decisiones mejor fundamentadas. Algunas de sus actividades se centran en evaluar cómo los cambios en los procesos de fabricación afectan a la huella ambiental de los medicamentos, proporcionando casos de estudio prácticos y replicables para el conjunto de la industria farmacéutica europea.

Esta colaboración entre Reino Unido, España y demás países apoya la creación de empleo altamente cualificado, refuerza la competitividad industrial y acelera la adopción de prácticas de fabricación sostenible en toda Europa.