Archivo - Una encuesta de la SEPD revela que más del 95% de MIR apoya ampliar hasta los 5 años la Residencia de Aparato Digestivo - HOPISTAL VIRGEN MACARENA - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha promovido una encuesta que ha revelado que más del 95 por ciento de los Médicos Internos Residentes apoya una formación MIR de cinco años en la especialidad de Aparato Digestivo, por lo que apuesta por ampliar la Residencia.

Este resultado "sugiere que la ampliación de la Residencia no solamente puede mejorar la calidad de la formación, sino también favorecer el bienestar de los profesionales y una adquisición más equilibrada de las competencias", ha sostenido, al respecto, el presidente de esta sociedad científica, el doctor Federico Argüelles, quien también es el jefe de Sección de Digestivo en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Esta encuesta, que ha sido dirigida por la doctora Marisa Iborra, quien es vocal de la SEPD y especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario y Policlínico La Fe de Valencia, ha contado con la participación de 241 residentes y especialistas jóvenes de toda España. De la misma se extrae que existen áreas que requieren un mayor refuerzo, como la Nutrición Clínica (26%).

Además, se indican otros departamentos, como la Ecografía Digestiva (25%), la Oncología Digestiva (23,7%), la Endoscopia Básica (23,7%), la Endoscopia Avanzada (23,3%) y la Hepatología (22%). Junto a ello, el 54,8 por ciento señaló una exposición insuficiente a rotaciones clave, especialmente en Endoscopia Terapéutica y Trasplante Hepático.

De este modo, se ha puesto de relieve la variabilidad entre centros en el acceso a oportunidades de formación avanzada, especialmente en la supervisión y el acceso a rotaciones esenciales. Así, los residentes de hospitales medianos, que son los que tienen entre 200 y 500 camas, reportaron niveles más bajos de satisfacción en comparación con los más grandes, de entre 501 y 1.000 camas.

ESTANDARIZAR LOS MODELOS DE TUTORÍA

Todo, según la SEPD, hace necesario estandarizar los modelos de tutoría y alinearlos con las recomendaciones internacionales, que destacan la supervisión estructurada y la retroalimentación continua como pilares de la formación basada en competencias.

No obstante, el trabajo presentado evidencia que la satisfacción con la formación es, a nivel global, de un 3,99 sobre 5, mientras que con la formación práctica, se eleva hasta un 4,25 sobre 5. Por su parte, con la formación teórica, desciende a un 3,3 sobre 5.

Por último, este análisis ha prestado atención al agotamiento profesional durante la Residencia, ya que se ha observado que casi dos tercios de los encuestados afirmó verse afectado por este problema.