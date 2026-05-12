'Wegovy' muestra eficacia en pérdida de peso y riesgo cardiovascular en todas las etapas de menopausia

Archivo - Mujer ante la báscula. - ANDRII ZORII/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha presentado nuevos resultados de estudios con 'Wegovy' (semaglutida) que muestran cómo este tratamiento logra una pérdida de peso "significativa y consistente" y reducción del riesgo cardiovascular en mujeres con obesidad en todas las etapas de la menopausia, desde la perimenopausia hasta la posmenopausia.

Los hallazgos se basan en el ensayo clínico 'STEP UP' para el control del peso, el ensayo clínico cardiovascular 'SELECT' y un estudio basado en evidencia de vida real, que apunta beneficios frente a migraña y depresión. Todos ellos han sido presentados por la compañía en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO, por sus siglas en inglés) 2026, celebrado en Estambul (Turquía).

"En mujeres con obesidad, los cambios hormonales durante la menopausia pueden provocar aumento de peso e incrementar el riesgo de infarto", ha explicado la vicepresidenta y directora de Asuntos Médicos Globales de Novo Nordisk, Mette Thomsen, quien ha apuntado que los nuevos datos demuestran que el control del peso con 'Wegovy' "aborda las complicaciones médicas de la obesidad, como las enfermedades cardíacas y la disfunción metabólica", y "puede ayudar a aliviar problemas cotidianos como la migraña, la depresión y dificultades propias de la menopausia".

Los resultados de un análisis 'post-hoc' del ensayo 'STEP UP' revelan que las mujeres premenopáusicas con obesidad perdieron una media del 22,6 por ciento de su peso corporal con semaglutida en dosis alta (7,2 mg), administrado una vez por semana. Además, cuatro de cada 10 (41,4%) lograron una pérdida de peso del 25 por ciento o superior, en comparación con el grupo placebo. Las mujeres en fase de perimenopausia y posmenopausia alcanzaron pérdidas de peso del 19,7 y 19,8 por ciento, respectivamente.

Al final del ensayo, que duró 72 semamas, casi la mitad de las mujeres en todos los grupos había pasado de estar en categorías de obesidad a estar en categorías de sobrepeso o en normopeso. Además, la reducción media del perímetro de cintura fue del 17,5, 15,6 y 15,3 por ciento en mujeres premenopáusicas, perimenopáusicas y posmenopáusicas, respectivamente, lo que indica un menor riesgo cardiometabólico.

Mientras, el análisis del ensayo 'SELECT' muestra que las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas con obesidad y enfermedad cardiovascular tratadas con 'Wegovy' experimentaron reducciones relevantes del riesgo de infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular. La reducción del riesgo fue mayor en mujeres perimenopáusicas, que mostraron un 42 por ciento menos de riesgo frente a placebo, que en posmenopáusicas, que tuvieron un 13 por ciento menos de riesgo frente a plecebo, aunque la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente significativa.

Estos resultados sugieren que la molécula puede reducir de forma significativa el riesgo cardiovascular en mujeres con obesidad durante la menopausia, independientemente de la etapa en la que se encuentren.

Por otra parte, un estudio de práctica clínica real en Estados Unidos de un año de duración, que incluyó a más de 34.000 mujeres en etapa de menopausia y en tratamiento con terapia hormonal, revela que aquellas tratadas con 'Wegovy' presentaron, en comparación con la terapia hormonal por sí sola, un riesgo medio entre un 42 y un 45 por ciento menor de desarrollar migraña a partir de los seis meses de iniciar el tratamiento y durante el resto del estudio, así como un 25 por ciento menos de riesgo de depresión al año de tratamiento.